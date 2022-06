Obi-Wan Kenobi estrenó su quinto y penúltimo episodio. | Fuente: Disney+ | Lucasfilm

Obi-Wan Kenobi estrenó su quinto y penúltimo capítulo en la plataforma de Disney+. La serie de Star Wars, protagonizada por Ewan McGregor, llega su recta final tras el desenlace que originó el secuestro de Leia Organa y el plan que el Jedi lleva a cabo para intentar rescatarla del Imperio.

Luego de adentrarse en la Fortaleza de los Inquisidores para rescatar a la joven princesa, y descubrir el secreto más oscuro y macabro que oculta el Imperio, Obi-Wan Kenobi y sus nuevos aliados intentan escapar de las fuerzas oscuras lideradas por el mismo Darth Vader, quien solo quiere acabar con su exmaestro para enterrar su pasado Jedi.

QUINTA PARTE

(ATENCIÓN CONTIENE SPOILERS)

El nuevo capítulo de la serie ha confirmado el origen de Reva, la Inquisidora conocida como la Tercera Hermana. El personaje de la actriz Moses Ingram fue una padawan sobreviviente de la Orden 66, la misma que ejecutó el canciller Palpatine para acabar con los Jedi durante el "Episodio III, La venganza de los Sith".

Siguiendo con la serie, este hecho se corrobora en la escena donde Reva y las fuerzas del imperio tienen rodeados a Obi-Wan y sus aliados, cuyo lugar de resguardo, ubicado en Jabiim, fue descubierto gracias al rastreador que la propia Inquisidora implantó en el droide de Leia cuando la tenía secuestrada.

Frente a los ataques, y con el fin de ganar tiempo para poder escapar de sus enemigos, Kenobi solicita hablar con Reva, quien se ve sorprendida al saber que el Jedi sabía todo sobre su pasado, especialmente cuando era una pequeña padawan y estuvo a punto de morir en manos de Anakin Skywalker la noche en que se ordenó ejecutar la Orden 66.

La Tercera Hermana increpa a Kenobi por no haberlos salvado esa fatídica noche, sobre todo cuando tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Anakin Skywalker antes de convertirse en Darth Vader. ¿Dónde estabas mientras mataba a mis amigos? Era tu padawan... ¿por qué no lo detuviste? ¿Por qué no nos salvaste?", le insiste Reva, quien lanza una nueva ofensiva.

EL VERDADERO PLAN DE REVA CONTRA DARTH VADER

En este episodio también se confirma que el plan de la Inquisidora era acabar con Darth Vader para vengar a sus compañeros, pero primero debía capturar a Obi-Wan para ganarse la confianza del Lord Sith. Al conocer las intenciones de Reva, Kenobi decide entregarse como trofeo para que sus aliados tengan tiempo de preparar el escape.

Reva es nombrada Gran Inquisidora y anuncia a Darth Vader que tiene en su poder a Obi-Wan, pero cuando esto sucedía, el maestro Jedi reduce a los stormtroopers que lo vigilaban y logra escapar en una nave junto a sus aliados, Vader es alertado y pese a la fuerza de sus poderes, no logra detenerlos.

Al ver que todo su plan está perdido, Reva decide atacar por la espalda a Dart Vader, pero la reacción del Sith es inmediata y en pocos minutos logra vencerla luego de atravesarla con su espada láser. En la escena de su agonía, la Tercera Hermana se sorprende con la aparición del Gran Inquisidor, a quien creía haber asesinado.

"Te dejaremos en el mismo sitio en el que te encontramos, junto a los despojos, que es donde perteneces", le dijo el villano antes de ser abandonada a su suerte. Sin embargo, Reva, aún con vida, encuentra en la escena el dispositivo holográfico de comunicación de Obi-Wan y al activarlo se da cuenta de la existencia de Luke Skywalker.

