Obi-Wan Kenobi intentando rescatar a Leia de los planes del Imperio. | Fuente: Disney Plus / Lucasfilm

Disney Plus estrenó el cuarto capítulo de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del universo de Star Wars. Hasta donde hemos visto, muchas escenas de la producción de Lucasfilm han tenido ciertas referencias con las películas de la saga, principalmente con los seis primeros episodios.

Un claro ejemplo sucedió en el capítulo anterior, uno de los más aclamados hasta el momento, donde fuimos testigos de la imponente aparición de Darth Vader para enfrentarse a Obi-Wan Kenovi, quien lo creía muerto. La escena de la lucha rememora el duelo en Mustafar, pero con situaciones invertidas.

¿Qué ocurrió con Kenobi luego que Vader lo dejara al borde la muerte? Te lo contamos a continuación [Alerta Spoiler].







CUARTA PARTE

Obi-Wan Kenobi es llevado a una base rebelde en Jabiin para que se recupere de las quemaduras que sufrió durante su batalla con Darth Vader. Mientras Reva, la tercera hermana, mantiene secuestrada a Leia en la base de los Inquisidores, ubicada en la luna oceánica de Nur.

La inquisidora sabe que la pequeña princesa tiene información sobre los rebeldes e intenta interrogarla. En paralelo, Kenobi con otro grupo de rebeldes idean un plan para rescatarla; Tala, la exoficial del Imperio, da el primer paso y logra infiltrase en la base de los Inquisidores para facilitar el ingreso al maestro Jedi

Durante ese tiempo, Reva decide llevar a Leia a una sala de torturas para que revele toda la información, sin embargo; la sesión es interrumpida por Tala para que Kenobi pueda rescatar a Leia, aunque por hacer esto la tercera hermana se da cuenta que la exoficial imperial era una espía.

Para escapar, Obi-Wan y Leia se enfrentan con varios stormtrooper que vigilan la base, ambos vuelven a reunirse con Tala e intentan escapar, pero Reva los alcanza y ordena que los atrapen. En medio de la escena, dos naves rebeldes llegan al rescate y cumplen con el objetivo del plan.

En la escena siguiente, Darth Vader desata su ira contra la tercera hermana, pero ella asegura que los dejó escapar porque había implantado un localizador con ellos, esto dejó complacido al Lord Sith y solicitó que la búsqueda siga su curso.

Mientras Obi-Wan, Leia y los demás rebeledes creen que están a salvo en una nave, la escena final muestra que el localizador está implantado en Lola, el droide de juguete de la princesa.

