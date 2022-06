Dsney Plus liberó el tercer capítulo de Obi-Wan Kenobi | Fuente: Lucasfilm

Ya se encuentra disponible el tercer capítulo de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del universo de Star Wars que trae de regreso a Ewan McGregor como el legendario maestro Jedi y al famoso villano del espacio, Darth Vader, interpretado por el actor canadiense, Hayden Christensen.

La historia comienza 10 años después de los dramáticos eventos de 'Star Wars: Revenge of the Sith', donde, Kenobi enfrenta su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, convertido al lado oscuro bajo el nombre del malvado Lord Sith Darth Vader.

TERCERA PARTE

Cuando intentaba rescatar a la pequeña Leia de los Inquisores, Obi-Wan Kenobi entra en shock al enterarse que Anakin Skywalker seguía con vida. Es entonces que decide meditar con la fuerza para poder comunicarse con su maestro Qui-Gon y recibir su consejo, pero la revelación lo deja tan impactado que, pese al esfuerzo, no tuvo éxito.

Continuando con el hilo de la historia, la escena nos lleva al Castillo Mustafar, donde reaparece la imponente presencia de Darth Vader, quien tiene una conversación con Reva, la Tercera Hermana Inquisidora. El Lord Sith le ofrece el puesto de Gran Inquisidora con la condición de atrapar a Obi-Wan Kenobi, esto genera fricciones entre los también llamados, cazadores Jedi.

EL ESCAPE

En tanto, Obi-Wan y Leia escapan a un planeta dedicado a la minería; aquí el protagonista se muestra muy desconfiado porque la ayuda que le prometieron no llegaba. Desafortunadamente ambos se exponen y terminan siendo descubiertos por el Imperio.

Sin embargo, una agente encubierta llamada Tala, los ayuda a escapar de los stormtroopers. Ella los lleva a un lugar seguro a través de unos túneles que los llevaría de regreso al planeta Alderaan. Pero sus planes cambian cuando Darth Vader y los Inquisidores aparecen en la escena.

EL REECUENTRO

Kenobi le pide a Tala que se lleve a Leia a Alderaan y es en ese momento que el maestro Jedi corrobora que Anakin Skywalker estaba vivo, pero convertido en Darth Vader. De esta manera se produce el primer encuentro entre ambos luego de la batalla en Mustafar (Episodio III), donde Kenobi pensó que había acabado con la vida de su aprendiz.

Ambos toman sus sables de luz para protagonizar una nueva batalla, pero la superioridad era evidente. Obi-Wan ya no se encontraba en su mejor condición y los años lo habían debilitado. Este enfrentamiento llega a su punto más alto cuando Vader crea una barrera de fuego entre los dos.

El villano usa sus poderes y levanta a Kenobi para lanzarlo hacia las llamas, creando una situación contraria a lo que sucedió en el Episodio III, donde Anakin es consumido por la lava. Cuando la venganza de Darth Vader parecía consumarse Tala vuelve y lo rescata. Mientras esto ocurre, la Tercera Hermana intercepta a Leia, quien se ve acorralada por la Inquisidora.

