El estreno del tráiler de "Obi-Wan Kenobi", la nueva serie de Disney+ que estará disponible en la plataforma el 25 de mayo, trajo consigo la revelación de otras imágenes de miembros del reparto. Entre ellos, la foto de Hayden Christensen caracterizado como el legendario villano Darth Vader.

En la instantánea, publicada por la revista Entertainment Weekly, puede verse al Lord Sith enfundado en su armadura negra y envuelto en una humareda, emergiendo de la cámara de meditación en la que se sumerge a fin de sanar sus heridas y aprender del lado oscuro de la Fuerza.

Después de 17 años de haber dado vida a Darth Vader —quien antes de convertirse en villano fue Anakin Skywalker, el aprendiz (padawan) de Obi-Wan Kenobi—, Hayden Christensen adelantó a la mencionada revista: "Vamos a ver a un Vader muy poderoso".

En cuanto a si el enemigo de los Jedi aparecerá sin su caso, el actor dijo: "Ojalá pudiera decírtelo". Pero el guionista Joby Harold afirmó: "Su sombra se proyecta sobre gran parte de lo que hacemos. Y el grado de su proximidad a esa sombra es algo que descubriremos. Pero él es una gran parte emocional del espectáculo para Obi-Wan, y posiblemente también más allá de eso".





El tráiler de "Obi-Wan Kenobi"

Todo va quedando listo para el estreno de “Obi-Wan Kenobi”, la próxima serie del universo Star Wars, que llegará a las pantallas de Disney+ el 25 de mayo, y que acaba de lanzar su primer tráiler, en el que ya podemos ver a Ewan McGregor el papel que interpretó entre 1999 y 2005.

Al inicio del avance, vemos a Obi-Wan/Kenobi, tras los hechos de “Episodio III: La venganza de los Sith”, cuando desmembró a Anakin Skywalker. "La lucha está hecha, perdimos... Permanece oculto", se le escucha decir, mientras sigue de cerca la crianza del pequeño Luke, en el planeta Tatooine, por parte de su tío Owen, a quien también se ve en el tráiler.

Luego, escucha la voz de quien parece será el gran villano de la serie, el Gran Inquisidor, a quien se ve en la serie animada “Star Wars Rebels” y que dirige un grupo dedicado a cazar a los Jedi sobrevivientes. “La clave para cazar Jedi es la paciencia. Los Jedi no pueden evitar lo que son. Su compasión deja un rastro” dice.

Y justamente ese rastro es seguido por otro personaje de las series animadas, la inquisidora Revas, interpretada por Moses Ingram, quien parece estar detrás del rastro de Obi-Wan Kenobi. Al final, se lee el mensaje “La esperanza sobrevive” y cuando las letras desaparecen, se escucha la clásica respiración de Darth Vader, que volverá a ser interpretado por Hayden Christensen.

¿Qué se sabe hasta ahora de "Obi-Wan Kenobi"?

"Obi-Wan Kenobi" es la tercera serie live action de Star Wars que ha lanzado Lucasfilm de la mano de Disney, luego del éxito alcanzado por The Mandalorian y El libro de Boba Fett. Sobre la trama hasta ahora solo se sabe que estará ambientada diez años después de lo ocurrido en la película "Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith" (2005).

Lo que está confirmado es que Hayden Christensen volverá a hacer el papel de Darth Vader, y que el reparto lo completarán Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

