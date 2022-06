¿Obi-Wan Kenobi tendrá segunda temporada? | Fuente: Lucasfilm

Obi-Wan Kenobi llegó a su fin con la emisión de su sexto episodio. Si bien la exitosa producción de Disney+ se promociona como una "serie limitada", muchos se cuestionan si será posible tener una segunda temporada.

Al respecto, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, conversó con el medio Entertainment Tonight y habló de la condición que debería presentarse para extender la historia del legendario maestro Jedi.

Dando una luz de esperanza a los fanáticos que desean la continuación de serie de Star Wars, la productora dijo que la propuesta se tomará en consideración, teniendo en cuenta el éxito que ha significado la producción para Lucasfilm.

"Hay un enorme interés y la gente realmente quiere más Obi-Wan, indudablemente lo tomaremos en consideración porque los fans son quienes nos hablan", dijo Kennedy.

"Y si sentimos que 'ok, hay una razón real para hacer esto (una temporada 2), está respondiendo un porqué', entonces lo haremos. Pero ya lo veremos", agregó.

Por otro lado, Deborah Chow, la directora de los seis episodios de Obi-Wan Kenobi, también hizo un comentario al respecto. "Creo que, si va a continuar, solo sería si hubiera una razón real para otra (temporada)".



LAS CIFRAS DE SU ÉXITO

Obi-Wan Kenobi ha sido aclamada por varios fanáticos de Star Wars y también por los críticos, quienes la calificaron 62% y 84%, respectivamente, en la popular plataforma Rotten Tomatoes, de un total de 100%.

En cifras de audiencia también triunfó, con su episodio 1 y 2 -lanzados de forma conjunta el 27 de mayo- convirtiéndose en el estreno de una serie original de Disney+ más vista a nivel global, informó el portal estadounidense Collider.

¿QUÉ SERIES SE VIENEN TRAS EL FINAL DE OBI-WAN KENOBI?

"Andor"

La serie de “Star Wars” más próxima a estrenarse es “Andor”, donde Diego Luna volverá a interpretar al valeroso Cassian Andor, que hizo su aparición en la película spin-off “Rogue One: Una historia de Star Wars”. La serie llegará a la pantalla de Disney Plus el 31 de agosto, y constará de doce capítulos.

"Star Wars: The Bad Batch" (Temporada 2)

Otra producción de “Star Wars” que ya tiene fecha de estreno es “The Bad Batch”, serie animada que sigue a la “Fuerza Clon 99” o “The Bad Batch” (“La mala remesa”), un grupo de élite conocido con ese nombre por presentar mutaciones, producto de que son clones experimentales. Esta serie estrena su segunda temporada el 28 de setiembre.

"Star Wars: Tales Of The Jedi"

Esta serie animada aún no tiene una fecha de estreno, pero se sabe que debutará este año. Cada capítulo contará una historia distinta, centrada en los caballeros Jedi que tomaron uno de los dos caminos de la fuerza: el lado de la luz o el lado oscuro.Por el momento, se sabe que constará de seis capítulos.

"The Madalorian" (Temporada 3)

“El libro de Boba Fett”, una de las más recientes series de “Star Wars”, dejó todo listo para la tercera temporada de una de las series más exitosas de la franquicia: “The Mandalorian”, que aún no tiene fecha de estreno.

"Ahsoka"

Ahsoka Tano es uno de los personajes que ha tenido un nuevo protagonismo en las series de “Star Wars”. El personaje interpretado por Rosario Dawson ha aparecido en “The Mandalorian” y “El libro de Boba Fett”, si bien ya había llamado la atención en el dibujo “Star Wars: The Clone Wars”.

