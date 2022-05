Ewan McGregor sobre la serie 'Obi-Wan Kenobi': "No es posible que decepcione". | Fuente: Disney Plus

Desde que Disney hizo la compra de Lucasfilm en 2012, muchos fanáticos se preguntaban qué es lo que pasaría con la franquicia de Star Wars; poco a poco las respuestas iban llegando con el estreno de nuevas producciones.

La última llega este viernes 27 de mayo y traerá de regreso a uno de los personajes más populares de la saga con su propia serie: Obi-Wan Kenobi, también conocido como Ben Kenobi, maestro Jedi de la antigua República Galáctica y mentor de Anakin y Luke Skywalker.

Cuarenta y cinco años después del estreno de la primera película de Star Wars, la serie, que se podrá ver en Disney Plus, es la producción más esperada del año para los seguidores de la franquicia. ¿Qué se sabe sobre su estreno hasta el momento?



LA TRAMA

Obi-Wan Kenobi es la tercera serie live action de Star Wars que ha lanzado Lucasfilm de la mano de Disney, luego del éxito alcanzado por 'The Mandalorian' y 'El libro de Boba Fett'. Sobre la trama hasta ahora solo se sabe que estará ambientada diez años después de lo ocurrido en la película 'Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith' (2005).

Cabe recordar que, en esa cinta, su aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), fue llevado al lado oscuro y se convirtió en el malvado Darth Vader. Ahora, Obi-Wan, trata de esconderse como uno de los Jedi supervivientes a la Orden 66, la misma que ejecutó el canciller Palpatine para acabar los Jedi.



PRODUCCIÓN Y RODAJE

Deborah Chow, que ya participó en la serie de 'The Mandalorian', es la encargada de llevar a buen puerto la serie. Cuenta además con producción ejecutiva de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor y del guionista Joby Harold. La serie se desarrollará en seis episodios, cada uno de los cuales durará aproximadamente una hora.

El rodaje tuvo lugar el año pasado, principalmente en los estudios de Industrial Light & Magic en el área de Los Ángeles, donde pantallas LED gigantes crean mundos virtuales alrededor de los actores. Al igual que "The Mandalorian", los productores han mantenido la mayoría de los detalles en secreto.

LA MÚSICA

El compositor y director de orquesta John Williams, creador de los temas principales de todos los capítulos cinematográficos de la saga, grabó la banda sonora de la serie junto a la Orquesta de Los Ángeles.

Ganador del Oscar hasta en cinco ocasiones, el autor rara vez se prodiga en formato televisivo y desde "Amazing Stories" (1985) no había compuesto para la pequeña pantalla.

LA APROBACIÓN DE MARK HAMILL

Mark Hamill, el protagonista de la trilogía original, manifestó su aprobación por la elección del actor Grant Feely, que interpretará en la serie a Luke Skywalker en su etapa infantil.

"¡Grant Feely parece un Luke Skywalker perfecto y le deseo todo lo mejor!", escribió Mark Hamill en su cuenta de Twitter. Feely tiene 10 años y es de origen estadounidense. Además de "Obi-Wan Kenobi", ha actuado en otra serie de televisión, "Creepshow", pero con un rol bastante breve.

EL REPARTO

Además de Ewan McGregor en el papel de Obi-Wan Kenobi y Hayden Christensen como Anakin Skywalker / Darth Vader, el reparto de la serie contará con el regreso de algunos actores que participaron en las precuelas.

Entre ellos figuran Joel Edgerton y Bonnie Piesse, que interpretaron a Owen y Beru, quienes criaron a Luke Skwalker, volverán también en la serie Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

EL ORDEN DE LAS PELÍCULAS PARA ENTENDER LA SERIE

Si no has estado al tanto de la saga de Star Wars, pero te llama la atención el estreno de esta nueva serie y deseas entenderla, será importante tomarse un tiempo para ver en el siguiente orden las películas sobre el maestro Jedi.

- Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma

- Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones

- Star Wars: Clone Wars (si se busca tener más detalle del personaje)

- Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.