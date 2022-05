Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Star Wars, estrenó sus dos primeros capítulos a través de Disney Plus. | Fuente: Lucasfilm / Disney Plus

'Obi-Wan Kenobi', la tercera serie live action de Star Wars que anunció Lucasfilm de la mano de Disney Plus, estrenó sus dos primeros episodios, aunque sin títulos específicos. En esta nota, nos centraremos en la primera parte de la nueva producción del universo creado por George Lucas.

Como contexto, el primer capítulo arranca con un resumen de todas la precuelas que se realizaron entre 1999 y 2005, para luego, volver a Tatooine diez años después de lo ocurrido en 'Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith'.

Cabe recordar que, en esa película, el aprendiz de Obi-Wan, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), fue llevado al lado oscuro y se convirtió en el malvado Darth Vader. Ahora, el protagonista trata de esconderse como uno de los Jedi supervivientes a la Orden 66, la misma que ejecutó el canciller Palpatine para acabar con los defensores de la paz.

PRIMERA PARTE

Advertencia: Para completar la reseña, el contenido de las siguientes líneas está enmarcado en el terreno del spoiler.

Todo inicia con la irrupción de un grupo de inquisidores que llega a Tatooine para acabar con los Jedi, ya casi extintos. Aunque logran dar con uno de sus objetivos, lo que realmente quieren es la cabeza de Obi-Wan Kenobi.

Otra de las escenas muestra al pequeño y travieso Luke Skywalker, quien es criado en la granja de sus tíos Owen y Beru Lars. Sin embargo, Kenobi tiene otros planes para el hijo de Anakin e intenta por todos los medios acercarse a él con el fin de entrenarlo y cuidarlo bajo su responsabilidad.

CAMBIO DE PLANES

Pero los planes de Obi-Wan cambian de manera drástica cuando los tutores de Leia Organa, le informan que la niña había sido secuestrada; ellos claman por ayuda para poder encontrarla, pero el maestro Jedi se niega hacerlo.

No obstante, una escena de terror contra uno de los suyos, hace que Kenobi cambie de opinión y decida desenterrar su sable de luz para ir en busca de la hermana de Luke Skywalker, quien lucha con toda su capacidad para escapar de sus captores.

SEGUNDA PARTE

Obi-Wan llega al planeta donde Leia se encuentra secuestrada por orden de la Tercera Hermana, integrante de los Inquisidores. El problema para el protagonista es que no puede rastrear la señal de la pequeña porque todas las comunicaciones en el lugar están bloqueadas.

Luego, el maestro Jedi se encuentra con un clon veterano vagabundo, interpretado por Temuera Morrison, el mismo actor que protagonizó "El libro de Boba Fett". Como se sabe, todos los clones fueron creados a partir del ADN de Jango Fett.

Otra de las escenas muestra a un estafador que se hace pasar por un Jedi, que es confrontado por Obi-Wan para buscar información acerca del paradero de Leia. Sin embargo, para llegar ella tendrá que adoptar otra identidad.

OBI-WAN DETECTIVE

Todo lo que hace el protagonista en este segundo capítulo, donde toma el papel de detective, evoca a lo ocurrido en 'Star Wars: Episode II - Attack of the Clones', done el Jedi termina descubriendo la creación del ejército de los clones y los planes de los separatistas.

Tras vencer a los que raptaron a Leia, Obi-Wan da con ella y se la lleva. Es aquí donde los Inquisidores se dan cuenta que la Tercera Hermana planeó todo el secuestro. Ahora, ofrecen una recompensa sobre el Jedi para que sea capturado.

ANAKIN SIGUE CON VIDA

Advertido sobre los planes de los enemigos, Kenobi sabe que tiene que ser más precavido y decide escapar con Leia. Sin embargo, su huida es interrumpida por la Tercera Hermana y le recuerda que Darth Vader lo está buscando por mucho tiempo, ese fue el momento en que Obi-Wan se entera de Anakin seguía con vida.

La escena final muestra a Anakin Skywalker en un tanque bacta, el cual acelera la sanación de sus heridas.

