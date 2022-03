La serie de Hulu "Only Murders in the Building" estrenó teaser de su segunda temporada y anunció su fecha de estreno.

La exitosa serie de Hulu “Only Murders in the Building”, protagonizada por Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin, estrenó el primer teaser de su segunda temporada, y anunció la fecha de estreno: 28 de junio.

En setiembre del año pasado, Hulu ya había anunciado la renovación de esta serie, que mezcla comedia y suspenso. Ahora, gracias al avance, ya sabemos qué nuevo nos depara.

Ahora los tres investigadores y podcasters, interpretados por por Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin, se verán en el medio de la investigación que ellos mismos estaban llevando en paralelo, sobre una serie de crímenes en un edificio de apartamentos de lujo. Esto no evitará que dejen de investigar y transmitir sus avances a través del podcast que llevan en la serie.

El teaser también nos muestra qué estrellas se sumarán al elenco de “Only Murders in the Building”. Nada menos que Cara Delevingne y la comediante Amy Schumer, que recientemente fue anfitriona de los Oscar. También se anuncia la aparición de la leyenda de la actuación Shirley MacLaine, y el retorno de Tina Fey.

¿De qué trata “Only Murders in the Building”?

De las mentes de Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman, “Only Murders in the Building" es una memorable serie de comedia, misterio y asesinatos, que gira en torno a tres extraños (Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez) que comparten la obsesión por las historias de crímenes verdaderos y que de pronto se encuentran envueltos en uno.

Cuando ocurre una horrible muerte en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, los tres sospechan que se trata de un asesinato y emplean sus conocimientos de crímenes verdaderos para descubrir la verdad.

Cuando graban un podcast para documentar el caso, los tres descubren los complejos secretos del edificio, que se remontan a muchos años en el pasado. Quizás lo más explosivo son las mentiras que se dicen entre ellos. Pronto, el amenazado trío se da cuenta de que podría haber un asesino viviendo entre ellos y se apresuran a descifrar la montaña de pistas antes de que sea demasiado tarde.

“Only Murders in the Building” es de los co-creadores y escritores Steve Martin y John Hoffman (“Grace & Frankie”, “Looking”). Martin y Hoffman son productores ejecutivos junto a Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbitt, el creador de “This is Us” Dan Fogelman y Jess Rosenthal.

