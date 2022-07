La serie cómica "Only Murders In The Building" tendrá una tercera temporada. | Fuente: Hulu

La serie cómica "Only Murders In The Building", protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, renovó para una tercera temporada, según un comunicado de prensa que el servicio de Hulu envió a medios de comunicación estadounidenses.

"'Only Murders in the Building' es la verdadera joya de la corona de nuestra pizarra", dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment. "Estamos agradecidos de poder continuar contando las historias de Charles, Oliver y Mabel a los espectadores que constantemente nos han demostrado que anhelan más de esta historia", añadió.

En Latinoamérica, "Only Murders in the Building" se transmite a través de la plataforma de 'streaming' Star+. Y en Estados Unidos, desde su primera temporada, es la serie más vista en la historia de Hulu Original, además de estar entre las favoritas a las nominaciones de los premios Emmy 2022 que se anuncian este 12 de julio.

"Su atractivo a través de las generaciones, la intersección del humor y el corazón, y su enfoque verdaderamente original son un sello distintivo y un testimonio del trabajo de Dan, John, Steve, Marty y Selena", destacó Erwich en otra parte de su comunicado.

My neighbors have a special message for you all: #OnlyMurdersInTheBuilding will return for Season 3! Now I just have to worry about who's next... I hope it's not me! pic.twitter.com/J8AeH6CpNO — Only Murders in the Building (@OnlyMurdersHulu) July 11, 2022

Selena Gomez sobre su papel en "Only Murders In The Building"

En junio pasado, a propósito del estreno de la segunda temporada, Selena Gomez se pronunció sobre su papel en la serie cómica y de misterio "Only Murders In The Building". En entrevista con The Sunday Times, la también cantante confesó tener similitudes con su personaje, Mabel Mora.

"Ser distante no es ajeno a mí. La mayor parte del tiempo no confío en mucha gente", dijo entonces. Y, por otro lado, aseguró que le gusta saber que hace pasar a los televidentes un buen rato: "Estoy muy feliz de poder hacer que otras personas se sientan bien. Eso es todo lo que la gente quiere a veces y lo que necesitan".

Si bien señaló que le gusta mucho su personaje y que este puede verse como una extensión de ella misma, Selena Gomez apuntó que quiere tener cuidado, ya que no se trata necesariamente de ella.

Steve Martin, protagonista y creador de “Only Murders In The Building"



Quien también habló sobre su trabajo en “Only Murders In The Building” fue Steve Martin, actor de 76 que creó la serie junto con el también experimentado John Robert Hoffman, y que la protagoniza con otro veterano de Hollywood: Martin Short.

En ese sentido, Selena Gomez, que está por cumplir 30 años, es el rostro joven de la serie. Sobre ella, Steve Martin declaró que, a pesar de su juventud, tiene tanta experiencia como él: “Sabía de Selena. La busqué, pensando que era una chica joven, pero ha hecho tantas películas como yo”.

Martin también habló sobre su carrera, y la razón por la que se dedicó al entretenimiento: “Todo lo que hice para convertirme en artista fue para agradar a la gente y divertirme... No quiero dejar a nadie con un sentimiento depresivo”, manifestó.

Y, al igual que Selena Gomez, señaló que hay elementos en común entre Oliver, su personaje y él mismo: “Hay un elemento de necesidad desesperada en Oliver Putnam que ciertamente está en mí”.

