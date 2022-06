Selena Gomez protagoniza “Only murders in the building”, que estrena su segunda temporada por Star Plus

El 28 de junio se estrena, por Star Plus, la segunda temporada de “Only murders in the building” (“Solo homicidios en el edificio"), serie protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, que combina la comedia y el misterio.

Recientemente, Selena Gomez y Martin Short fueron entrevistados por The Sunday Times sobre el reciente debut de la nueva temporada, que tuvo una primera muy exitosa.

Selena Gomez confesó tener algunas similitudes con su personaje, Mabel Mora, como el hecho de que es bastante desconfiada: “Ser distante no es ajeno a mí. La mayor parte del tiempo no confío en mucha gente”.

Por otro lado, confesó que le gusta saber que hace pasar a los televidentes un buen rato: “También disfruto haciendo reír a la gente. Estoy muy feliz de poder hacer que otras personas se sientan bien. Eso es todo lo que la gente quiere a veces y lo que necesitan”.

Y si bien señaló que le gusta mucho su personaje y que este puede verse como una extensión de ella misma, quiere tener cuidado, ya que no se trata necesariamente de ella.

Este temporada, Mabel Mora se cruzará con un nuevo personaje Alice Banks, interpretado por Cara Delevingne.

Steve Martin, protagonista y creador de “Only murders in the building"

Quien también habló sobre su trabajo en “Only murders in the building” fue Steve Martin, actor de 76 que creó la serie junto con el también experimentado John Robert Hoffman, y que la protagoniza con otro veterano de Hollywood: Martin Short.

En ese sentido, Selena Gomez, que está por cumplir 30 años, es el rostro joven de la serie. Sobre ella, Steve Martin declaró que, a pesar de su juventud, tiene tanta experiencia como él: “Sabía de Selena. La busqué, pensando que era una chica joven, pero ha hecho tantas películas como yo”.

Martin también habló sobre su carrera, y la razón por la que se dedicó al entretenimiento: “Todo lo que hice para convertirme en artista fue para agradar a la gente y divertirme... No quiero dejar a nadie con un sentimiento depresivo”, manifestó.

Y, al igual que Selena Gomez, señaló que hay elementos en común entre Oliver, su personaje y él mismo: “Hay un elemento de necesidad desesperada en Oliver Putnam que ciertamente está en mí”.

