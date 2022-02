Oscar 2022: ¿En qué plataformas de streaming ver las películas con más nominaciones? | Fuente: Composición

Los Oscar 2022 anunciaron sus nominados, preparando todo para su gala del próximo 27 de marzo. En esta edición, la cinta "The power of the dog", protagonizada por Benedict Cumberbatch, es la cinta con más nominaciones, sumando 12. Le siguen "Dune", con 10, y "Belfast", con 7.

¿Cuáles de todas las cintas nominadas ya están disponibles en las plataformas de streaming? A continuación, una lista del streaming para que planees maratones con las cintas nominadas.

"THE POWER OF THE DOG"

Con 12 nominaciones, "El poder del perro" ya está disponible en Netflix. Esta película está nominada a Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz y actor de reparto, Mejor sonido, Mejor banda sonora, Mejor guión adaptado, Mejor edición, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor dirección.

"El poder del perro" es un drama psicológico basado en la novela homónima de Thomas Savage. Es protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.

"CODA"

"CODA: Señales del corazón" ya está disponible en Amazon Prime Video. La cinta cuenta la historia de Ruby, la única miembro con audición de una familia de sordos que descubre en el coro del instituto su pasión por la música.

La película es protagonizada por Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant, Eugenio Derbez y Ferdia Walsh-Peelo.

"DON'T LOOK UP"

La cinta ya está disponible en Netflix y cuenta la historia de dos astrónomos que descubren una verdad que podría poner en jaque la historia de la humanidad: un meteorito destruirá el planeta Tierra en pocos meses. A partir de ese momento, intentan advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación.

El elenco está conformado por Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, así como otros grandes nombres de la industria como Cate Blanchett, Timotheé Chalamet, Jonah Hill, entre otros.



"DUNE"

La cinta dirigida por Denis Villeneuve está disponible, después de su paso por los cines, en HBO Max. De acuerdo con su director, es la primera entrega de dos películas basadas en una nueva versión "fiel a la historia" de Frank Herbert, quien publicó la novela homónima en 1965.

El elenco está conformado por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa y Javier Bardem.

"KING RICHARD"

Esta cinta, disponible en HBO Max, es una película biográfica que cuenta la vida de Richard Williams, el padre y entrenador de Venus y Serena Williams, las tenistas más importantes de la historia.

La película es protagonizada por Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn y Jon Bernthal.

OTRAS CINTAS QUE ALCANZARON NOMINACIONES



Además de las cintas nominadas a Mejor película, otras producciones que alcanzaron nominaciones y pueden verse en las plataformas de streaming son:

"TICK, TICK...BOOOM!"

La cinta por Lin-Manuel Miranda está disponible en Netflix. El guión fue escrito por Steven Levenson, basado en el musical del mismo nombre de Jonathan Larson, en quien se basa la historia.

El elenco está conformado por Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Joshua Henry, Judith Light y Vanessa Hudgens.

"CRUELLA"

La cinta se estrenó exclusivamente en Disney+, debido a la pandemia. Es protagonizada por Emma Stone.

"THE LOST DAUGHTER"

"La hija oscura" puede verse en Netflix. Es protagonizada por Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Oliver Jackson-Cohen, Paul Mescal y Ed Harris. La cinta es dirigida por Maggie Gyllenhaal y está basada en la novela homónima de Elena Ferrante.

"ENCANTO"

La cinta de Walt Disney Pictures es dirigida por Byron Howard y Jared Bush, codirigida por Charise Castro Smitth. Con una banda sonora escrita por Lin-Manuel Miranda, la cinta está disponible en Disney+.

El elenco está conformado por Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Diane Guerrero, entre otros.

"BEING THE RICARDOS"

Disponible en Amazon Prime Video, es una cinta biográfica escrita y dirigida por Aaron Sorkin sobre la relación entre los protagonistas de "I Love Lucy", Lucille Ball y Desi Arnaz.

El elenco está conformado por Nicole Kidman, Javier Bardem, J. K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy y Clark Gregg.

