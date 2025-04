'Paddington en Perú' llega al streaming: cuándo y dónde ver la tercera aventura del oso favorito del cine

Prepárate para una nueva y encantadora aventura del oso más querido del cine. Paddington en Perú llega al streaming tras arrasar en taquilla. Te contamos todo sobre su estreno digital y dónde verla.

Tras conquistar al Reino Unido en su estreno en cines, Paddington en Perú, la tercera entrega de la querida franquicia, está lista para debutar en streaming. La película del tierno oso peruano que ha enamorado a millones alrededor del mundo llegará a HBO Max en abril, tras un exitoso recorrido en la taquilla global, donde superó los 160 millones de dólares.

El impacto de Paddington en la gran pantalla fue notable. No solo logró el mejor debut británico de 2024, sino que también se convirtió en el estreno más exitoso en Reino Unido desde No Time to Die (2021), la última entrega de James Bond. Además, en Perú, dominó la taquilla durante cuatro semanas consecutivas, siendo la primera en superar el millón de espectadores en lo que va del año.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el estreno de Paddington en Perú en streaming...

¿De qué trata Paddington en Perú?

Esta nueva aventura lleva a Paddington y la familia Brown a Sudamérica en busca de la querida tía Lucy. El viaje los transporta desde la exótica selva amazónica hasta las imponentes montañas de los Andes, donde enfrentarán desafíos inesperados y descubrirán entrañables amistades en el camino. Entre emocionantes secuencias de acción y el característico humor que define a la saga, la trama gira en torno a la legendaria ciudad de El Dorado, cuyo misterio es desentrañado por el excéntrico cazador de tesoros Hunter Cabot, interpretado por Antonio Banderas.

¿Quiénes actúan en Paddington en Perú?

El reparto principal incluye a:

Hugh Bonneville como Henry Brown

como Henry Brown Emily Mortimer como Mary Brown

como Mary Brown Madeleine Harris como Judy Brown

como Judy Brown Samuel Joslin como Jonathan "J-Dog" Brown

como Jonathan "J-Dog" Brown Julie Walters como Mrs. Bird

como Mrs. Bird Jim Broadbent como Samuel Gruber

como Samuel Gruber Olivia Colman como Clarissa Cabot/madre superiora

como Clarissa Cabot/madre superiora Antonio Banderas como Hunter Cabot

como Hunter Cabot Carla Tous como Gina Cabot

como Gina Cabot Ben Whishaw como la voz de Paddington

como la voz de Paddington Imelda Staunton como la voz de tía Lucy

¿Qué dijo la crítica sobre Paddington en Perú?

Tras el estreno en cines, las reseñas han sido mayoritariamente positivas. En Rotten Tomatoes Paddington en Pertú mantiene un 93% de aprobación con una calificación promedio de 7/10. Por otro lado, en Metacritic obtuvo un 65/100, con comentarios que valoran su entretenimiento pero cuestionan la originalidad del guion.

Aunque la historia es divertida y llena de humor, algunos críticos opinaron que el guion sigue una "fórmula ya conocida", según señaló Guy Lodge en Variety, perdiendo un poco del toque original de la franquicia. No obstante, Leila Latif de Total Film la describe como "un deleite total", y Peter Bradshaw de The Guardian destaca que mantiene "vivacidad, espectáculo y diversión".

¿Cuándo y dónde se estrena en streaming Paddington en Perú?

Tras su estreno en cines en noviembre de 2024 en Reino Unido, la película llegó a Latinoamérica en enero de 2025 y a Estados Unidos en febrero. Ahora, finalmente aterriza en el streaming: desde el 4 de abril, Paddington en Perú estará disponible en HBO Max.

