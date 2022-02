"Pam & Tommy": la historia real detrás de la serie de Star Plus. | Fuente: Star Plus

Pamela Anderson y Tommy Lee protagonizaron a finales de los 90 uno de los escándalos más sonados en la industria del entretenimiento. Ella, actriz reconocida por su papel en la serie Baywatch, él, baterista de Mötley Crüe, una de las bandas estadounidense más reconocidas del heavy metal.

La serie "Pam & Tommy", recupera aquel turbulento suceso que dio pie al primer fenómeno viral de la historia, cuando Internet aún estaba en pañales, y lo convierte en el centro de un relato de amor, venganza y excesos.

LOS PROTAGONISTAS

Lily James, conocida por la serie "Downton Abbey" o la película "Cenicienta" y Sebastian Stan, popular por su papel en "The Falcon and the Winter Soldier", han logrado una asombrosa transformación física, gracias a un exhaustivo trabajo de peluquería, maquillaje y prótesis.

El tercer personaje y el más desconocido de esta historia -su versión no salió a la luz hasta que Rolling Stone publicó un reportaje sobre él en 2014- se sitúa Rand Gauthier (Seth Rogen), un electricista aficionado al esoterismo que había hecho sus pininos como actor porno antes de trabajar en la casa de Tommy Lee.

LA VENGANZA DE RAND GAUTHIER

El baterista de Mötley Crüe lo había despedido con malos tratos y sin pagarle lo que le debía, el día que volvió a la mansión para recoger sus herramientas, el músico lo obligó a marcharse amenazándolo con un arma. Ese fue el detonante que lo llevó a cometer su venganza.

Fue entonces que el exempleado ideó un plan para llevarse la caja fuerte de su casa. Lo que no podía imaginar es que dentro, además de joyas, armas, dinero y un bikini de Pamela Anderson, iba a encontrar el video de su luna de miel.

Anderson y Lee se conocieron una noche de fin de año de 1994 en el club Sanctuary de Beverly Hills, del que ella era copropietaria. Después de aquella cita y de varias llamadas infructuosas, Lee la siguió en un viaje de trabajo a Cancún y logró quedar con ella. Cuatro días después, se casaron allí mismo.





EL PRIMER VIDEO VIRAL SEXUAL DE LA HISTORIA

El video, que acabaría dando la vuelta al mundo, era una grabación privada de sus vacaciones, de una hora de duración, que incluía algunas escenas sexuales. Gauthier, con la ayuda de un productor porno, usó internet para promocionar la venta de copias de VHS, ya que la retransmisión del video vía web no era aún una realidad en aquel momento.

Pam y Tommy no echaron en falta su caja fuerte hasta enero de 1996, cuando cientos de copias del video circulaban por Estados Unidos. Con ayuda de abogados y detectives privados intentaron frenar aquello, pero ya era imparable, sobre todo a partir del momento en que un grupo llamado Internet Entertainment Group colgó el video, ahora sí, en la web.

LA ADAPTACIÓN DE SU TORMENTOSA HISTORIA

La serie, dirigida por Craig Gillespie ("Cruella", 2021), exprime con toques de humor el morbo que despierta la pareja y lo inverosímil de la historia. Sin embargo, también esquiva la parte más polémica, cuando en 1998 Tommy Lee fue condenado por malos tratos a su mujer.

También muestra la crisis que todo el asunto del video desata en la pareja y se pone más seria y empática con Anderson a la hora de evidenciar las reacciones sexistas que causó la difusión del video, desde la incomprensión de su propio marido a los prejuicios contra ella por su pasado como modelo de Playboy.

