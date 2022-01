"Peacemaker": ¿Qué pasó en el segundo y tercer episodio de la serie de HBO Max?

Leota Adebayo es uno de los personajes con mayor potencial en "Peacemaker" | Fuente: HBO Max

En cuarto capítulo de "Peacemaker", titulado “El miembro (o pene) menos transitado”, llegamos a una espiral en que las historias de cada personaje se cruzan una con otra, y de donde saldrán disparadas centrífugamente hacia su propósito final.

El capítulo comienza con el equipo A.R.G.U.S. regresando de la misión en casa del senador Goff y con la sensación de haber tenido una primera victoria, por accidentada que haya sido. En el trayecto, Harcourt le preguntará Peacemaker qué hizo con la mariposa que salió de la cabeza de Goff en el episodio anterior, y él le responderá que la eliminó.

De vuelta al cuartel, el líder del equipo, Murn, tratará de poner orden, llamándole la atención a Peacemaker por dudar al momento de disparar contra el senador y su familia. En tanto, Adebayo le pedirá disculpas a Harcourt también por no apretar el gatillo en su momento. El evalentonado Economos se hará cargo que el pequeño Judomaster no escape. Y Vigilante se quejará de que no volverá a caminar, tras haber estado a punto de perder el dedo meñique.

Luego, Peacemaker, quien aún no sabe que su padre ha sido encarcelado, irá a la casa de este en compañía de Vigilante para recoger un nuevo traje. Allí, aprovechará la ausencia del Dragón Blanco para llevarse todos los casos que pueda, cada uno de los cuales tiene un poder distinto, como se supo en el primer capítulo.

Durante esta escena Peacemaker y Vigilante tendrán una discusión sobre sus respectivos padres. Vigilante llamará racista al de Peacemaker, e insinuará que él también lo es por continuar dependiendo de los trajes y armas que le hace. Mientras que Peacemaker le responerá que el suyo fingió ser gay para alejarse de su psicótico hijo.

Peacemaker y un recuerdo enterrado



Saliendo de la casa, Peacemaker se topará con su quisquilloso vecino. El anciano le dirá que es un villano y no un héroe como Batman, a lo que Peacemaker responderá: “(Batman) Es un idiota que pelea con asesinos disfrazados de payasos y los arroja a la cárcel para que puedan escapar y luego asesinar a más personas”, resumiendo su radical forma de pensar: hay gente que debe morir.

Al final de la discusión, el anciano le dirá que su padre está en la cárcel y, muy enfadado, irá a verlo. Para evitar que pueda meter la pata, Murn le pedirá a Adebayo que lo persuada de no hacerlo. A pesar de que le dice que su padre no es una buena persona y que le arruinó la infancia (como pudo constatar por los archivos), Peacemaker igual irá. Entonces, la hija de Amanda Waller, con gran habilidad, convencerá a Vigilante de matar al Dragón Blanco, ya que no es una buena influencia para su "mejor" amigo.

Peacemaker verá a su padre, quien le demostrará todo su desprecio después de enterarse de que está en prisión por su culpa. Le sacará en cara que su hermano era mejor que él, lo cual más adelante reavivará los recuerdos de su niñez; entre ellos como su padre le enseñó a matar y cómo su hermano peridó la vida, lo cual no queda claro del todo (aunque se dice que Peacemaker estvuvo involucrado). Antes de despedirse, el Dragón Blanco lo amenaza de contarle todo a la agente Song.

Un estupendo cierre

La acción del capítulo la pondrá primero una pelea entre Peacemaker y Judomaster, quien escapará de la custodia de Economos. Peacemaker tendrá la pelea controlada y un casi rendido Judomaster le dirá que las mariposas no son lo que él cree, y cuando esté por revelarle el secreto, un balazo en el pecho lo silenciará. La bala sale del arma de una asustada Adebayo, quien reitera nunca haber matado, aunque el hombrecillo verde aún respira.

La segunda escena de acción es protagonizada por Vigilante, quien se hará encarcelar para acercarse al Dragón Blanco. Una vez adentro, les dará una paliza a los supremacistas blancos que lo acompañan. Sin embargo, cuando busque enfrentarse con el padre de Peacemaker, este viejo zorro no caerá en la trampa y dejará que sean los guardias de la carceleta quienes se encarguen.

Al final, estamos frente a la clásica escena en que cada personaje lidia con sus propios problemas en soledad. Un Peacemaer borracho y fumado recuerda a su hermano, mientras observa a la mariposa que recuperó del cerebro de Goff, y que inteligentemente mantuvo en secreto. Vigilante es recogido de la cárcel por Harcourt. Adebayo trabaja hasta tarde y evita responder las llamadas de su esposa. Economos cuida del inconsciente Judomaster. Y Murn resulta ser una mariposa. Peace Out.



