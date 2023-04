Harry Styles: las mejores películas del cantante para ver en streaming | Fuente: RPP | Fotógrafo: Internet

Harry Styles es un ícono musical desde sus inicios en One Direction. Tras la separación del grupo, hizo su debut como solista, ganando varios galardones, como los Grammy. No obstante, parece no ser suficiente para el nacido en Holmes Chapel, pues también ha probado suerte como actor. De hecho, sus dotes actorales le han permitido protagonizar filmes importantes. A continuación, presentamos una lista de las películas que se encuentran disponibles en plataformas de streaming.

‘Dunkerque’

El primer papel de Harry Styles lo tuvo en la película bélica dirigida por Christopher Nolan. El cantane le dio la vida a Alex, un soldado que fue capturado con sus otros compañeros en la playa de Dunkerque durante Segunda Guerra Mundial. El reparto de la película está conformado por Cillian Murphy, Tom Hardy, Kenneth Branagh y Mark Rylance, y se puede encontrar en HBO Max.

‘Eternals’

El exintegrante de One Direction dio un salto importante al ser casteado para la película de Marvel estrenada en 2021. Eternals presenta una nueva raza intergaláctica, interpretada por los actores Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden y Gemma Chan.

Aunque fue una corta aparición, Harry Styles hizo el papel de Eros, hermano de Thanos en los Cómics. La película se encuentra disponible en Disney Plus.





‘No te preocupes cariño’

Ambientada en los años 50, la película presenta a Alice (Florence Pugh) y Jack (Harry Styles), una pareja que vive en una ciudad diseñada y creada por un grupo de hombres a espalda de sus familias. La cosas se complican cuando Alice empieza a darse cuenta de cosas extrañas y empieza a generar problemas en un lugar aparentemente perfecto.

El filme dirigido por Olivia Wilde se encuentra disponible en HBO Max y tiene una duración de 2 horas y 2 minutos.





‘My policeman’

La película se estreno en 2022 y está basada en una novela del mismo nombre. Harry Styles interpreta a un policía en los años 50, quien se casa con su novia Marion (Emma Corrin). Sin embargo, de forma paralela, empieza a tener un acercamiento con Patrick (David Dawson). En una época donde la homosexualidad es delito, Tom tendrá que elegir en ser valiente o seguir aparentando. La cinta está disponible en Prime Video y tiene una duración de 113 minutos.





