El actor estadounidense Chris Pratt se considera un hincha de la Selección Peruana. Por ello, antes del partido de repechaje que decidirá nuestra clasificación al Mundial Qatar 2022, envió un mensaje de aliento a los jugadores peruanos.

A través de la cuenta de Twitter de "Fanáticos del cine", se viralizó un videoclip en el que aparece el protagonista de "Jurassic World: Dominion" dedicándole unas palabras de apoyo a la blanquirroja. "Perú, soy yo de nuevo", se le escucha decir al intérprete.

"Son mi equipo de fútbol favorito y solo falta un partido, creo en ustedes. Y lo pueden conseguir. ¡Vamos!", señaló Chris Pratt, quien al parece está pendiente del futuro de la Selección Peruana, que se juega su sexto pase a un mundial de fútbol.

"Apoyo a Perú, venceremos y lograremos el objetivo", agregó.

Actualmente, Chris Pratt se encuentra en la promoción de la cinta "Jurassic World: Dominion", que se estrena en las salas de cine el próximo 9 de junio. El otro rol protagónico de la cinta recayó sobre la actriz Bryce Dallas Howard.

Ya hace cuatro años, Chris Pratt había asegurado que la Selección Peruana es "el mejor equipo del mundo" a pocos días del inicio del Mundial Rusia 2018. El periodista peruano Maykoll Calderón lo dio a conocer en un video publicado en sus redes sociales.

"Perú es el mejor equipo del mundo ¿Mi equipo favorito? Probablemente Perú, han esperado tanto y soy un fanático de Farfán y Guerrero. Y creo que son el mejor equipo del mundo. Y no solo del mundo sino más allá del mundo", dijo en aquella oportunidad el actor de "Guardianes de la galaxia".

En Rusia 2018, la Selección Peruana clasificó en medio de una gran expectativa tras su racha de triunfos y con el regreso de Paolo Guerrero, que quedó habilitado por el Tribunal Federal Suizo.

La Bicolor formó parte del Grupo C de la cita mundialista junto Francia, Dinamarca y Australia; sin embargo, quedó eliminada de la Copa del Mundo luego de un partido contra el equipo francés.

"Jurassic World: Dominion", la última de la saga

A inicios de mayo, Chris Pratt, uno de los protagonistas junto con Bryce Dallas Howard, de la cinta "Jurassic World: Dominion", aseguró a Today que esta será la última película de la franquicia.

“Treinta años en desarrollo: esta es la sexta película de Jurassic y es el final de esta franquicia”, expresó el actor. La conductora Savannah Guthrie le preguntó si realmente sería así. Y él respondió afirmativamente, alegando que se había reunido al elenco original de la primera trilogía con el de la segunda, y que eso era suficiente para pensar eso.

“Está el elenco original: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum; más el elenco de ‘Jurassic World’, todas nuestras historias convergen de una manera que es en gran medida un final”, manifestó.

Para Chris Pratt, trabajar con el elenco original, que solo apareció en la primera película, fue alucinante. “La primera vez que vi ‘Jurassic Park’, tenía 13 años, no tenía idea de que alguna vez sería actor... y estas personas estaban, como, cimentadas en mi mente como íconos… Así que trabajar con ellos, es un sueño hecho realidad”, dijo.

