"Outer Range", la nueva serie de Prime Video protagonizada por Josh Brolin, se estrena el 15 de abril.

Hoy, iniciando la recta final para el estreno de la serie “Outer Range”. Prime Video acaba de lanzar el tráiler oficial de este emocionante neo-Western protagonizado por el nominado al Oscar, Josh Brolin.

La primera temporada de esta serie original de calidad cinematográfica consistirá de ocho episodios (y muchos giros inesperados), con el estreno de dos episodios cada semana a partir del 15 de abril, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

"Outer Range" se enfoca en Royal Abbott (Josh Brolin), un ganadero luchando por su tierra y por su familia, quien descubre un incomprensible misterio al borde del territorio salvaje de Wyoming. Al ser una emocionante saga familiar western con tintes de humor irónico y misterio sobrenatural, "Outer Range" examina cómo lidiamos con lo desconocido.

Sobre "Outer Range"

Al inicio de "Outer Range", los Abbott están sobreponiéndose a la desaparición de su nuera Rebecca. Son llevados al límite cuando los Tillersons (los dueños del rancho vecino, quienes buscan ganancias solamente) intentan apoderarse de su tierra.

Una muerte inesperada en la comunidad detona una reacción en cadena de eventos llenos de tensión y los problemas aparentemente pequeños de un pueblo y su tierra, llegan a un punto crítico con la llegada de un misterioso vacío negro en el campo, al oeste en la tierra de los Abbott.

Mientras Royal lucha por proteger a su familia se desarrollan revelaciones descontroladas y a través de sus ojos, comenzamos a ver cómo el tiempo oculta secretos del pasado y presagia inquietantes misterios.

Liderada por el nominado al Oscar, Josh Brolin (Milk), "Outer Range" cuenta con un elenco de galardonados y nuevos talentos, incluyendo a Imogen Poots ("I Know This Much is True"), Lili Taylor ("Perry Mason"), Tamara Podemski ("Four Sheets to the Wind"), Lewis Pullman ("Top Gun: Maverick"), Tom Pelphrey ("Ozark"), Noah Reid ("Schitt’s Creek"), Shaun Sipos ("Krypton"), Isabel Arraiza ("The Little Things"), Olive Abercrombie ("The Haunting of Hill House") y Will Patton ("Yellowstone").

"Outer Range" viene del creador y productor ejecutivo Brian Watkins, y en la producción ejecutiva están Zev Borow, Heather Rae, Josh Brolin, Robin Sweet, Lawrence Trilling, Amy Seimetz, Tony Krantz y Plan B Entertainment para Amazon Studios. En la producción ejecutiva para Plan B Entertainment están Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Brad Pitt.

