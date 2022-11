¿Qué series y películas llegan en diciembre a la plataforma Prime Video? | Fuente: Prime Video

Prime Video dio a conocer la lista de todos los estrenos que podrán ser vistos por los suscriptores durante el último mes del año. Como era de esperarse, la programación tiene el espíritu festivo de la Navidad y está cargada de otras interesantes novedades que se irán publicando en el catálogo desde el 1 hasta el 30 de diciembre.

El mes pasado la compañía liberó una lista con otros títulos como 'My Policeman', protagonizada por Harry Styles, la comedia peruana 'Busco novia', inspirada en la obra de Renato Cisneros; y la serie dramática 'El fin del amor' con la actriz argentina, Lali Espósito. Sin embargo, la cereza del pastel fue el regreso de 'Yo soy Betty, la fea' tras la abrupta salida de Netflix.

En esta nota te mostramos todas las novedades que llegarán al servicio streaming de Amazon en los próximos días.

Series



Breaking News: estreno de la segunda temporada el 1 de diciembre

NYPD Blue: temporadas desde la 1 a las 12 el 1 de diciembre

The Periphera: temporada final el 2 de diciembre

Riches: estreno el 2 de diciembre

Three Pines: estreno el 2 de diciembre

The Bad Guy: estreno el 8 de diciembre

Dr. Seuss Baking Challenge: estreno el 13 de diciembre

LOL: Last One Laughing Mexico: estreno de la quinta temporada el 16 de diciembre

Jack Ryan: temporada 3 el 21 de diciembre

Chuck: temporadas de la 1 a la 5 el 30 de diciembre

Justice League Action: estreno el 30 de diciembre

Teen Titans: temporadas de 1 a 5 el 30 de diciembre

Los misterios de Laura: temporadas 1 y 2 el 30 de diciembre T 1-2 (2015)

Trial & Error: temporadas 1 y 2 el 30 de diciembre

Películas

2 Days in New York: estreno el 1 de diciembre

Ace Ventura: When Nature Calls: estreno el 1 de diciembre

All Dogs Go To Heaven 2: estreno el 1 de diciembre

Instinto Básico: estreno el 1 de diciembre

Basic Instinct 2: estreno el 1 de diciembre

Capote: estreno el 1 de diciembre

Caso 39: estreno el 1 de diciembre

Cloverfield: estreno el 1 de diciembre

Morir de nuevo: estreno el 1 de diciembre

Dirty Rotten Scoundrels: estreno el 1 de diciembre

Eat Pray Love: estreno el 1 de diciembre

Eight Men Out: estreno el 1 de diciembre

Elizabethtown: estreno el 1 de diciembre



Escape from L.A.: estreno el 1 de diciembre

Head of State: estreno el 1 de diciembre

Heist: estreno el 1 de diciembre

Hotel Transilvania: estreno el 1 de diciembre

I Wish: estreno el 1 de diciembre

Igby Goes Down: estreno el 1 de diciembre

Kingpin: estreno el 1 de diciembre

Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events: estreno el 1 de diciembre

Cartas a Julieta: estreno el 1 de diciembre

Mary Shelley's Frankenstein: estreno el 1 de diciembre

Los Muppets desde el espacio: estreno el 1 de diciembre

Never Back Down: estreno el 1 de diciembre

Nine Lives: estreno el 1 de diciembre

Ordinary People: estreno el 1 de diciembre

Paper Moon: estreno el 1 de diciembre

Paranormal Activity: estreno el 1 de diciembre

Pet Sematary: estreno el 1 de diciembre

Push: estreno el 1 de diciembre

Fiebre del sábado noche: estreno el 1 de diciembre

Superbad: estreno el 1 de diciembre

Virgen a los cuarenta: estreno el 1 de diciembre

La cueva: estreno el 1 de diciembre

El día de mañana: estreno el 1 de diciembre

The Doors: estreno el 1 de diciembre

The Honeymooners: estreno el 1 de diciembre

El hombre de la máscara de hierro: estreno el 1 de diciembre

The Manchurian Candidate: estreno el 1 de diciembre

Los Muppets toman Manhattan: estreno el 1 de diciembre

La proposición: estreno el 1 de diciembre

En busca de la felicidad: estreno el 1 de diciembre

The Quiet Man: estreno el 1 de diciembre

The Ring: estreno el 1 de diciembre

Los pitufos: estreno el 1 de diciembre

Los pitufos 2: estreno el 1 de diciembre

The Vow: estreno el 1 de diciembre

Thelma & Louise: estreno el 1 de diciembre

Thief: estreno el 1 de diciembre

To Catch a Thief: estreno el 1 de diciembre

Tower Heist: estreno el 1 de diciembre

True Grit: estreno el 1 de diciembre

Walking Tall: estreno el 1 de diciembre

El joven Sherlock Holmes: estreno el 1 de diciembre

Zoolander: estreno el 1 de diciembre

Zoolander No. 2: The Magnum Edition: estreno el 1 de diciembre

Your Christmas or Mine?: estreno el 2 de diciembre

A Unicorn For Christmas: estreno el 3 de diciembre

Celeste And Jesse Forever: estreno el 5 de diciembre



A Lot Like Christmas: estreno el 6 de diciembre

La La Land: estreno el 8 de diciembre

Hawa: estreno el 9 de diciembre

Something from Tiffany's: estreno el 9 de diciembre

The Three Wise Men vs Santa: estreno el 9 de diciembre

The Shack: estreno el 10 de diciembre

The Black Phone: estreno el 13 de diciembre

Transformers: Age of Extinction: estreno el 13 de diciembre

About Fate: estreno el 16 de diciembre

Nanny: estreno el 16 de diciembre

Unexpectedly Expecting: estreno el 16 de diciembre

When Hope Calls Christmas: estreno el 20 de diciembre

Paws of Fury: The Legend of Hank: estreno el 29 de diciembre

Wildcat: estreno el 30 de diciembre

