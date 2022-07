"Reputación dudosa" se estrenó el 30 de junio, con Marcus Ornellas como protagonista.

A partir del 30 de junio, se estrena la serie exclusiva “Reputación dudosa”, comedia de humor negro que relata, en ocho episodios, la muerte repentina e inexplicable de un empresario, así como la investigación a cargo de una de las mejores detectives de la policía, que resulta también ser su amante.

Esta nos presenta a Luis Arturo, interpretado por Marcus Ornellas y a las mujeres que forman parte de su mundo, las cuales tienen razones para odiarlo y desearle la muerte: la esposa (Claudia Álvarez), tres amantes (Grettell Valdez, Sara Corrales, Luz Ramos), la mamá (Verónica Langer), la detective (Marcela Guirado) y la directora de su laboratorio farmacéutico (Itahisa Machado).

También cuenta con la participación especial de Susana Zavaleta como la forense, este multifacético y divertido elenco nos mostrará que todos guardamos secretos, que los mejores amigos pueden surgir en lugares inesperados y que puedes estar “durmiendo” con el enemigo.

“Reputación dudosa”

“Reputación dudosa” estará disponible a partir del 30 de junio en México y los 15 países donde Claro video tiene presencia. Se podrá disfrutar ingresando a www.clarovideo.com desde cualquier navegador web, en las app de teléfonos o tabletas Android, iOS, Huawei y Windows, Smart TVs, Apple TV, Chromecast o a través del Claro Player.



De este modo, la plataforma sigue fortaleciendo el catálogo que ofrece en 16 países de Latinoamérica con producciones originales, series y películas internacionales de los principales estudios o canales, así como desde septiembre del 2021, todo el contenido (series y películas) en video bajo demanda de Paramount+ sin costo adicional.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.