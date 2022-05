"Rick and Morty" tendrán su versión en anime, dirigido por Takashi Sano

“Rick and Morty”, el popular dibujo animado de ciencia ficción, será llevado a la animación japonesa bajo el título “Rick and Morty: The anime”. Así lo anunció WarnerMedia el 18 de mayo, a través del presidente de su división Adult Swim, Michael Ouweleen.

El proyecto, que constará de diez episodios, estará a cargo de Takashi Sano, que ya ha trabajado en los cortos independientes de la serie "Rick and Morty vs. Genocider" y "Summer conoce a Dios (Rick conoce al demonio)", y que alcanzó renombre por su trabajo en "Devilman Lady" y "Lupin III".

Este nuevo proyecto se transmitirá a través de HBO Max y del canal de cable Adult Swim, y los capítulos serán completamente nuevos, no remakes de los ya existentes.

“Las hazañas del multiverso de Rick y pandilla plantean desafíos para el vínculo familiar, pero siempre están a la altura de las circunstancias… Es una visión que afirma la vida, y Jerry no es una excepción... Me siento honrado de haber tenido la oportunidad de contar una nueva historia sobre esta increíble familia. ¡Espero que disfrutes de sus aventuras!”, expresó Takashi Sano.

“Rick and Morty”: Un mundo en expansión

“Rick and Morty: The anime” será el segundo spin-off de la popular serie animada. El primero es “The Vindicators”, que se estrenará en el transcurso del año. Este último se centra en el grupo de superhéroes que fueron presentados en la tercera temporada.

Actualmente, el equipo de escritores de “Rick and Morty”, dirigido por Rob Schrab, se acaba de reunir para comenzar con el desarrollo de la octava temporada. Recientemente, se supo que los creadores de las serie, Justin Roiland y Dan Harmon, firmaron un multimillonario contrato con WarnerMedia para realizar setenta episodios más.

“Rick and Morty: The anime” formará parte del bloque de Adult Swim conocido como Toonami, dedicado a la animación japonesa. Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim, señaló la importancia de este nuevo proyecto para el bloque:

“Toonami ayudó a presentar el anime a una audiencia estadounidense hace 25 años y está creando originales nuevos y dinámicos para la próxima generación de fanáticos del anime. Estas dos series se basan en el legado de los originales recientes como ‘Fena: Pirate Princess’, ‘Blade Runner: Black Lotus’, ‘Shenmue the Animation’, con ‘Uzumaki’ y ‘Housing Complex C’, que se estrenarán a finales de este año”, comentó Ouweleen.

