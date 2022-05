La serie "Riverdale" llegará a su fin en la sétima temporada.

La serie juvenil “Riverdale”, basada en el clásico cómic “Archie”, verá su final con su próxima temporada, la sétima. Así lo anunció, Mark Pedowitz, CEO de la cadena televisiva CW que tiene a su cargo la producción de la serie.

“Vamos a tratar el programa como se merece. Fue una estrella icónica de la cultura pop, y queremos asegurarnos de que salga bien y esa es la decisión. Creo que se eligió que siete años sea la cantidad correcta y queremos hacer lo correcto. Eso es algo personal. Yo mismo como fan. Quiero hacer lo correcto para el programa”, comentó Pedowitz.

Sobre la cantidad de episodios de la sétima temporada, Mark Pedowitz señaló que el número será muy similar a los de las previas, que no son pocos: si bien la primera temporada tuvo 13 capítulos, las cuatro siguientes fluctuaron entre 19 y 22 capítulos.

“Todavía no hemos declarado cuántos episodios. Pero no creo que sea una temporada más corta. Se remonta a lo que dije antes: soy un gran creyente en intentar dar series que hayan tenido largas tiradas y una despedida apropiada”, señaló el CEO.

La sétima temporada de “Riverdale” aún no tienen una fecha de estreno, ya que la sexta temporada aún está en curso. Las cinco primeras temporadas están disponibles en Netflix.

Las otras series que se van de CW y las que se mantienen

“Riverdale” no es la única serie de la cadena CW que llegará a su final, Mark Pedowitz anunció que “Legends of Tomorrow” “Dynasty” y “Naomi” son otras tres series que no continuarán. Sin embargo, señaló que cada una de ellas llegó a su final.

“Alentamos a todos esos productores a tratar sus finales como si pudieran ser finales de series. Queríamos hacer lo correcto por la serie y por los fans” explicó el CEO.

Las series que la cadena televisiva continuará son “All American”, “The Flash”, “Kung Fu”, “Nancy Drew”, “Superman & Lois” y “Walker”, varias de ellas, como se puede ver, pertenecen al universo de DC Cómics.

“Riverdale” comenzó a transmitirse en 2017, como una adaptación del cómic “Archie”, un clásico de la cultura pop que data de 1939. La serie se centra en las aventuras y desventras de un grupo de adolescentes en el pueblo de Riverdale. Es protagonizada por KJ Apa, en el rol de Archie; Lili Reinhart como Betty Cooper; Camila Mendes, como Veronica Lodge; Cole Sprouse como “Jughead” Jones, entre otros muchos personajes.

