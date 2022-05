Spider-Man No Way Home ya tiene fecha para su llegada al streaming | Fuente: Marvel Studios

HBO Max Latinoamérica anunció la llegada de Spider-Man: No Way Home a su catálogo. Su estreno en la plataforma de streaming está programado para el próximo 22 de julio, según publicó en sus redes sociales.

La última entrega del héroe arácnido, fue una de las cintas más esperadas de 2021 y aunque muchos esperaban su llegada a Disney+, fue HBO Max la empresa que finalmente adquirió los derechos de transmisión.

De acuerdo a Deadline, la película no llegará a Disney+ por el momento porque en 2020 Sony rechazó la oferta de Marvel para adquirir derechos y desde entonces las compañías no han podido llegar a un acuerdo más allá de los derechos de distribución del personaje.

OTROS ESTRENOS QUE LLEGARÁN A HBO MAX

Además de Spider-Man: No Way Home, HBO Max también incluirá en su catálogo películas como Venom, Morbius, La purga por siempre, Rápidos y furiosos 9 y Resident Evil: Bienvenidos a Racoon City.

Spider-Man: No Way Home logró una recaudación de casi 2 mil millones de dólares, siendo la producción más taquillera de 2021. Si bien aún no ha llegado a las plataformas de streaming, si está disponible para para compra y alquiler digital desde marzo de 2022.

Ese estreno contó con 80 minutos extra de escenas eliminadas y detrás de cámaras. Además, desde el 7 de abril se liberó en formato Blu-ray y DVD.

TOM HOLLAND DIJO QUE LA CINTA LO MARCÓ EMOCIONALMENTE

Tras el estreno de la cinta en el cine, el portal Deadline juntó por primera vez a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes han interpretado al Hombre Araña en los últimos veinte años, y que fueron reunidos en “Spider-Man: No Way Home”. Durante la entrevista, hablaron sobre el significado emocional de la película para cada uno.

“Definitivamente tenía la sensación, como actor, de que esta era la última vez que podía ponerme el traje, así que gran parte de esa emoción provino del acto de decir adiós, que es uno de los temas más importantes de esta película”, explicó Tom Holland.

En tanto, Andrew Garfield comento cómo se sintió al ver la película por primera vez: “Estaba hecho pedazos. Esta es una película profunda, esta es una película que trata sobre la mayoría de edad, la aceptación de la pérdida, la aceptación de la muerte, la responsabilidad de tus dones. Me desgarró el viaje que emprendió Tom; es clásico de Peter Parker, pero se sentía totalmente nuevo y totalmente reinventado”

