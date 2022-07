Marvel estará en la Comic-Con de San Diego 2022 después de años de ausencia. | Fuente: Twitter | Comic-Con

A partir del 21 de julio, Marvel estará en el panel de la Comic-Con de San Diego 2022 y Kevin Feige ha confirmado algunos de los eventos que se verá en esta gran ceremonia, sin embargo, la página Reddit ha filtrado información de lo que se verá próximamente.

LAS SORPRESAS Y RUMORES DE MARVEL EN LA COMIC-CON DE SAN DIEGO 2022

1. RYAN REYNOLDS - DEADPOOL

Ryan Reynolds estará presente en el panel de Marvel durante la Comic-Con 2022 donde anunciará la próxima película de Deadpool y que, al parecer, no se titulará Deadpool 3, sino que tendrá un título diferente. Además de Ryan Reynolds, el director de la película, Shawn Levy, enviará un vídeo online para emitirlo en la convención.

2. BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Los actores Ryan Coogler, Danai Gurira, Tenoch Huerta y Dominique Thorne mostrarán el tráiler oficial de 'Black Panther: Wakanda Forever'.

3. BLADE

Marvel revelará a Anthony Starr, el actor que interpreta a Homelander en The Boys, se encargará de dar vida a Drácula en el UCM. Asimismo, Mahershala Ali, Kit Harington, Aaron Pierre, Milan Ray y Bassam Tariq estarán presentes para el panel de Blade en la Comic-Con 2022.

4. GUARDIANES DE LAS GALAXIAS VOL. 3

Todo el reparto asistirá a la Comic-Con de San Diego 2022 y mostrarán nuevas imágenes.

5. ANT-MAN Y LA AVISPA: QUANTUMANIA

Paul Rudd, Evangeline Lilly y Kathryn Newton estarán en el panel y, además, Jonathan Majors enviará un vídeo como Kang el Conquistador.





¿ESTARÁ KEVIN FEIGE EN LA COMIC-CON 2022 EN SAN DIEGO?

De acuerdo con Reddit, Kevin Feige presentará los títulos de las próximas películas de Marvel y también dirá quiénes serán las estrellas asociadas a estos proyectos. El presidente del estudio podría anunciar una película centrada en los X-Men y se tendría dos confirmaciones importantes: Giancarlo Esposito como Charles Xavier y Glen Powell como Scott Summers.

HORARIO Y CALENDARIO DE MARVEL EN LA COMIC-CON DE SAN DIEGO 2022

JUEVES 21 DE JULIO

11:00 a. m. a 11:10 a. m.: bienvenida a SDCC 2022

1:00 p. m. – 1:30 p.m.: sesión fotográfica de cosplay de Spider-Man: Beyond Amazing

2:30 p. m. a 2:45 p.m.: La creación de Marvel's Spider-Man: Más allá de lo asombroso: la exhibición

5:50 p. m. a 6:00 p.m.: tiempo de trivia con Marvel Insider

6:00 p. m. - 7:00 p.m.: Hora del sorteo de Marvel

VIERNES 22 DE JULIO

1:00 p. m. – 1:15 p.m.: Marvel Mystery Reveal

2:00 p. m. – 2:05 p.m.: Presentación de Jazwares: Spider-Rex y Venomsaurus

3:45 p. m. a 4:00 p.m.: demostración de Whatnot y subasta en vivo

5:50 p. m. a 6:00 p.m.: tiempo de trivia con Marvel Insider

6:00 p. m. - 7:00 p.m.: hora del sorteo de Marvel

SÁBADO 23 DE JULIO

5:00 p. m. a 5:15 p.m.: demostración de Whatnot y subasta en vivo

5:20 p. m. – 5:30 p.m.: tiempo de trivia con Marvel Insider

5:30 p. m. – 6:30 p.m.: Marvel Becoming – Competición de cosplay

DOMINGO 24 DE JULIO

11:00 a. m. – 11:30 a.m.: Marvel x Whatnot: 100 Thieves Preguntas y respuestas con Kris London

1:45 p. m. – 2:15 p.m.: Marvel x Whatnot: gran sorteo de Marvel

2:30 p. m. a 3:30 p.m.: Marvel Becoming – Evento de disfraces para niños

3:50 p. m. a 4:00 p.m.: tiempo de trivia con Marvel Insider

4:00 p. m. a 5:00 p.m.: Hora del sorteo de Marvel

CALENDARIO DE FIRMA DE AUTÓGRAFOS DE MARVEL:

JUEVES 21 DE JULIO

1:45 p. m. – 2:15 p.m.: firma de Ram V “Carnage”

5:00 p. m. – 5:30 p.m.: firma de Rob Liefeld en “Deadpool: Bad Blood”

VIERNES 22 DE JULIO

12:00 p. m. – 12:30 p.m.: firma de Pablo León “Miles Morales: Shock Waves”

3:00 p. m. a 3:30 p.m.: firma de Marvel Studios Animation con Ryan Meinerding

4:15 p. m. – 4:45 p.m.: firma de los “comodines” de Paul Cornell

SÁBADO 23 DE JULIO

12:15 p. m. – 12:45 p.m.: firma de Skottie Young/Humberto Ramos “Strange Academy”

1:00 p. m. – 1:30 p.m.: Collin Kelly y Jackson Lanzing firman “Capitán América: Centinela de la libertad”

1:45 p. m. – 2:30 p.m.: Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios firma con Bruce Campbell

3:00 p. m. – 3:30 p.m.: firma de Dan Slott “Spider-Man”

3:45 p. m. – 4:15 p.m.: firma de desarrollo visual de Marvel Studios con Andy Park

DOMINGO 24 DE JULIO

11:45 a. m. a 12:15 p.m.: firma de desarrollo visual de Marvel Studios con Ryan Meinerding

1:00 p. m. – 1:30 p.m.: firma de Adam Kubert “Wolverine”

