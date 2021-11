Las hermanas Mirabal, activistas dominicanas, son retratadas en la serie "El grito de las mariposas", disponible en Star+. | Fuente: Star+

Este jueves, Star+ anunció el fin del rodaje de "El grito de las mariposas", la nueva serie que se estrenará en la plataforma en 2023 y está inspirada en la vida de Minerva Mirabal, abogada y activista dominicana asesinada junto a sus hermanas por orden del dictador Rafael Trujillo el 25 de noviembre de 1960.

Tras el asesinato, las hermanas Mirabal —conocidas como 'Las Mariposas'— se convirtieron en símbolo de la lucha contra la violencia de género en todo el mundo y, desde 1999, cada 25 de noviembre se conmemora su trágica muerte con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"El grito de las mariposas" es un drama histórico basado en hechos reales, en el que el color del Caribe se entremezcla con el crimen y la política, retratando con rigor la vida de una isla dominada por el régimen tiránico del dictador Rafael Leónidas Trujillo, alias “el Chivo”, quien gobernó República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961.

Con esos acontecimientos históricos como telón de fondo, la historia se centra en la amistad entre la joven inmigrante española Arantxa Garmendia y Minerva Mirabal, quien junto a sus hermanas se convirtieron en una leyenda latinoamericana al enfrentarse a Trujillo y contribuir al precipitado final del feroz dictador.

La serie narra el entrañable, aunque finalmente trágico vínculo entre las dos jóvenes y valientes mujeres, cuyos encuentros y desencuentros durante más de dos décadas estuvieron marcados por los brutales sucesos en torno a la dictadura trujillista.

La actriz Sandy Hernández da vida a Minerva Mirabal, abogada y activista dominicana asesinada, junto con sus hermanas, por el dictador Rafael Trujillo. | Fuente: Star+

El elenco de "El grito de las mariposas"

Realizada por Pampa Films/Gloriamundi Producciones, "El grito de las mariposas" está protagonizada por Sandy Hernández (Minerva Mirabal), Susana Abaitua (Arantxa Garmendia) y Luis Alberto García (Rafael Leónidas Trujillo).

La producción, que llegará en exclusiva a Star+ en 2023, está compuesta por 13 episodios de 45 minutos. Fue creada por Juan Pablo Buscarini y dirigida por Mariano Hueter y Leandro Ipiña, y su rodaje se llevó a cabo en distintas locaciones de Colombia y con una minuciosa reconstrucción de época.

Asimismo, la serie aborda problemáticas de gran relevancia actual, como la violencia de género, la reivindicación de la mujer y el empoderamiento femenino. La corrupción política y el abuso de poder también son puestos de relieve a través de la trama..



Completan el elenco de “El grito de las mariposas” los actores y las actrices Belén Rueda (Pilar Macías), Guillermo Toledo (Asier Garmendia), Mercedes Sampietro (Arantxa Garmendia en 1999), Héctor Noas (Petán), Maridalia Hernández (Doña Chea Mirabal), Jairo Camargo (Enrique Mirabal), Essined Aponte (Dede Mirabal), Alina Robert (Patria Mirabal) y Camila Issa (María Teresa Mirabal).

