Star+ aborda la vida del astro de fútbol argentino Diego Maradona en "Más allá de Diego". | Fuente: Star+

A casi un año de su muerte, Diego Maradona, el astro del fútbol argentino, continúa siendo punto de inspiración para diversas producciones. La más reciente viene por cuenta del servicio de 'streaming' Star+, que estrena este 19 de noviembre la serie "Más allá de Diego".

Se trata de un producto de corte documental que repasa la vida del 'Diez' y analiza su trascendencia como fenómeno cultural de orden mundial. Un título que espera rememorar los momentos únicos en la biografía del futbolista y correr el telón de su leyenda.

"Más allá de Diego" está estructurada en tres partes de 42 minutos y relata cronológicamente la vida de Diego Maradona a partir de un relato dinámico, emotivo, que cuenta con una extraordinaria rigurosidad periodística que permite reflexionar sobre el mito creado en torno a su figura.

Asimismo, la serie de Star+ es un análisis del lugar que ocupa Maradona como expresión de la argentinidad.

Star+ y otro título sobre Maradona

"Más allá de Diego" construye su recorrido a partir de imágenes de archivo, registros audiovisuales inéditos y testimonios de familiares, colegas, entrenadores, amigos y periodistas locales e internacionales.

Así, destaca una nueva entrevista con el icónico futbolista brasilero Ronaldinho, tras años de no dar testimonio. La serie está creada y dirigida por el cineasta chileno Hernán Caffiero, director de “Una historia necesaria”, ganadora del Premio Emmy Internacional.

Además, a partir del 19 de noviembre, Star+ también pondrá a disposición de sus suscriptores el documental "Maradona confidencial", realizado por el sello National Geographic y producido en Italia, que se sumerge en la historia de la estrella del balompié.

"Maradona confidencial" es un retrato íntimo del deportista que falleció a los 60 años, construido con valioso material de archivo y testimonios de renombradas figuras del fútbol mundial, dentro y fuera de la cancha.





