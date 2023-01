Star+ en enero 2023: “El menú”, “Ustedes dicen”, “Women of the movement” y más estrenos | Fuente: Composición

Los lanzamientos de enero en Star+ incluyen el estreno de nuevas series exclusivas como “Kaçis: escape terrorista”, “Bienvenidos al Wrexham”, “Soy extraordinaria” y “Women of the Movement”; nuevas películas exclusivas como "El menú”, “Ustedes deciden” y "Darby y los espíritus"; nuevas series animadas exclusivas como “Koala Man” y “La isla de las sombras”, así como nuevos episodios de “Bienvenidos al Chippendale”.

A continuación, los estrenos en enero 2023 de Star+:

"KAÇIS: ESCAPE TERRORISTA" T1 (4 de enero)

Compuesta por ocho episodios de 60 minutos, “Kaçis: escape terrorista”, la primera serie original del servicio de streaming producida en Turquía, sigue la historia de un fotógrafo de guerra llamado Mehmet (Engin Akyürek), quien se interna junto a otros periodistas en el pueblo Ezidi, una minoría preislámica de origen kurdo, que está siendo perseguida y masacrada por los yihadistas en Irak.

Si bien su plan es recorrer varios países para investigar lo que está ocurriendo con los territorios en conflicto, en su primera parada, los reporteros son capturados por una organización terrorista. Al saber que cruzaron la frontera de manera extraoficial, los radicales los pondrán en aprietos. Bajo una amenaza de muerte constante, los periodistas harán todo lo posible para sobrevivir y, de esta manera, poder contar los horrores, abusos y carencias que están pasando los más perjudicados por los enfrentamientos bélicos de la zona.

"BIENVENIDOS AL WREXHAM" T1 (18 de enero)

Rob McElhenney (“It’s Always Sunny in Philadelphia”) y Ryan Reynolds (“Deadpool”) atraviesan los desafíos de dirigir el tercer club de fútbol más antiguo del mundo. “Bienvenidos al Wrexham” es una docuserie que revela los sueños y los problemas de Wrexham, un pueblo de clase trabajadora de Gales del Norte (Gran Bretaña), cuando dos estrellas de Hollywood toman posesión del histórico club de fútbol del pueblo.



En 2020, Rob y Ryan se unieron para comprar el club de los Dragones Rojos, un equipo de quinta división, con la esperanza de sacar el club adelante y mostrar al mundo una historia de superación contra todo pronóstico. ¿El problema? Rob y Ryan no tienen ninguna experiencia en fútbol ni en trabajar juntos. De Hollywood a Gales, de la cancha al vestuario, de la oficina al pub, “Bienvenido al Wrexham” muestra el curso acelerado de propiedad de clubes de fútbol que deben hacer Rob y Ryan, y los destinos inextricablemente conectados de un equipo y un pueblo que cuentan con dos actores para traer esperanza y cambio a una comunidad que los necesita.

"SOY EXTRAORDINARIA" T1 (25 de enero)

“Soy extraordinaria”, escrita por Emma Moran y dirigida por Toby McDonald (“Ragdoll”), Jennifer Sheridan (“Rules of the Game”) y Nadira Amrani (“On the Edge”), es una comedia original británica ambientada en un mundo en el que todos los mayores de 18 años desarrollan un superpoder…todos excepto Jen, quien con 25 años sigue esperando el suyo. Sus inseguridades no se ven favorecidas por el hecho de que está atrapada en un trabajo sin futuro y que Luke, un joven con la capacidad de volar con el que sale ocasionalmente, no tiene intención alguna de comprometerse. Por suerte, Jen tiene a su mejor amiga, Carrie, cuya infinita positividad impide que Jen caiga en un pozo de autocompasión. A la deriva en un mundo enorme y confuso, y armada solo con un poco de esperanza y mucha desesperación, Jen comienza un viaje para encontrar su posible superpoder.



“Soy extraordinaria” está protagonizada por Máiréad Tyers (Jen), Sofia Oxenham (Carrie), Bilal Hasna (Kash) y Luke Rollason. Completan el elenco Siobhan McSweeney (Mary, la mamá de Jen), Robbie Gee (Ian, el padrastro de Jen), Safia Oakley-Green (Andy, la media hermana de Jen) y Ned Porteous (Luke).

"WOMEN OF THE MOVEMENT" T1 (25 de enero)

Dirigida por Gina Prince-Bythewood y escrita por Marissa Jo Cerar, “Women of the Movement” cuenta la historia de Mamie Till-Mobley (Adrienne Warren), quien dedicó su vida a buscar justicia para su hijo Emmett Till (Cedric Joe) luego de su brutal asesinato al sur de Estados Unidos, durante la época de las leyes Jim Crow. Reacia a dejar que el asesinato de Emmett desaparezca de los titulares, Mamie eligió cargar con su dolor frente al mundo entero para emerger como activista por la justicia y así iniciar el Movimiento Por los Derechos Civiles en Estados Unidos tal como lo conocemos hoy.



Completan el elenco Tonya Pinkins, Ray Fisher, Glynn Turman, Chris Coy, Carter Jenkins y Julia McDermott.

"EL MENÚ" (18 de enero)

Una pareja, Margot (Anya Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult), viaja a una isla en la costa del noroeste del Pacífico para cenar en un restaurante exclusivo, Hawthorn, donde el huraño y mundialmente famoso chef, Julian Slowik (Ralph Fiennes), prepara un lujoso menú para un grupo reducido de comensales especiales. A medida que transcurre la velada va aumentando la tensión en todas las mesas, mientras se van revelando secretos y se sirven platos inesperados.



"El menú” es un thriller satírico producido por Hyperobject Industries/Gary Sanchez, dirigida por Mark Mylod. Con las actuaciones de Ralph Fiennes, Anya TaylorJoy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Reed Birney, Judith Light, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Rob Yang, Mark St. Cyr y John Leguizamo, el guión es de Seth Reiss y Will Tracy. Los productores de la película son Adam McKay, Betsy Koch y Will Ferrell, el director de fotografía es Peter Deming, ASC, con diseño de producción de Ethan Tobman y edición de Christopher Tellefsen, ACE. Colin Stetson es el compositor de la banda sonora y el diseño de vestuario es de Amy Westcott.

"USTEDES DECIDEN" (25 de enero)

“Ustedes deciden” es una comedia protagonizada por Gastón Soffritti, Luciano Leyrado y Barbara Lombardo que sigue la historia de Nico (Soffritti), un joven actor, quien, cansado del fracaso actoral, decide sumergirse en el mundo del streaming, influencers y celebrities de las redes sociales a cualquier costo y sin importar las consecuencias para alcanzar el “éxito”. Durante este camino, Nico transitará una serie de acontecimientos absurdos, dramáticos, excéntricos y cómicos, producto de su inmediata popularidad en las redes sociales, que dejará entrever la voracidad y las consecuencias que existen en el mundo virtual.

"DARBY Y LOS ESPÍRITUS" (27 de enero)

Esta comedia sobrenatural para adolescentes sigue a Darby Harper (Downs), quien después de sufrir una experiencia al borde de la muerte cuando era joven, adquiere la capacidad de ver a los muertos. Como resultado, se vuelve introvertida y se aleja de sus compañeros del colegio y prefiere pasar el tiempo aconsejando a espíritus solitarios que tienen asuntos pendientes en la Tierra. Pero todo cambia cuando Capri (Cravalho), la “abeja reina” del grupo más popular del colegio, muere inesperadamente en un extraño accidente con la plancha de pelo, lo que provoca la cancelación de la fiesta de sus "Dulces 17". Sin embargo, Capri le ruega a Darby desde el otro lado que intervenga y convenza a los amigos de Capri para que sigan adelante con la fiesta tal y como estaba previsto. Para apaciguar la ira de la diva de los muertos, Darby deberá salir de su autoexilio y reinventarse, lo que le permitirá encontrar una nueva alegría en la tierra de los vivos.



"Darby y los espíritus" está protagonizada por Riele Downs ("Henry Danger"), Auli'i Cravalho (MOANA), Chosen Jacobs ("IT"), Asher Angel ("Shazam!"), Wayne Knight ("Seinfeld"), con Derek Luke ("13 Reasons Why") y Tony Danza ("Who’sthe Boss?"), y está dirigida por Silas Howard ("Dickinson"). El guión es de Becca Greene ("Good Vibes"), basado en una historia de Wenonah Wilms ("Fem 101"), y los productores son Adam Saunders ("When We First Met") y Eddie Rubin ("Blue Bayou"), con Michele Weisler ("The Kissing Booth") y Mac Hendrickson como productores ejecutivos.

"KOALA MAN" T1 (9 de enero)

"Koala Man" sigue a Kevin, un padre de mediana edad y su identidad no tan secreta, cuyo único superpoder es una pasión ardiente por seguir las reglas y acabar con los delitos menores en la ciudad de Dapto. Aunque pueda parecer cualquier otro suburbio australiano, las fuerzas del mal, tanto cósmicas como creadas por el hombre, acechan para abalanzarse sobre los desprevenidos daptonianos. En una búsqueda para limpiar su ciudad natal y, a menudo involucrando a su frustrada familia en sus aventuras, Koala Man está listo. Hará lo que sea necesario para derrotar a las mentes maestras malvadas, los horrores sobrenaturales o, lo que es peor, los idiotas que no sacan su basura en los días adecuados.



"Koala Man" es una serie creada por el animador australiano Michael Cusack ("YOLO: Crystal Fantasy", "Smiling Friends"), quien también da voz al héroe titular, y es producida ejecutivamente por el cocreador de "Solar Opposites" y "Rick and Morty". Justin Roiland y los guionistas de "Pokémon: Detective Pikachu" Dan Hernandez y Benji Samit. Michael Cowap también se desempeña como productor ejecutivo. “Koala Man” es una producción de 20th Television Animation.

"LA ISLA DE LAS SOMBRAS" T1 (11 de enero)

“La isla de las sombras” es una historia de ciencia ficción llena de suspenso ambientada en una pequeña isla. Luego del fallecimiento de su amiga de la infancia, Ushio Kofune, Shinpei Ajiro regresa a su hogar natal luego de dos años para el funeral. Su mejor amigo, Sou Hishigata, sospecha que algo se esconde detrás de la muerte de Ushio y que alguien más podría correr pronto por la misma suerte. Al día siguiente, toda la familia de la casa de al lado desaparece, dejando un siniestro presagio junto al suceso.

"BIENVENIDOS AL CHIPPENDALE" (Un nuevo episodio de la primera temporada cada martes/ Final de temporada: 3 de enero)

Basada en hechos reales, la miniserie cuenta la escandalosa historia de Somen “Steve” Banerjee (Kumail Nanjiani), un inmigrante de la India que se convirtió inesperadamente en el fundador del mayor imperio de strippers masculinos del mundo y que en su proceso, no permitió que nada se interponga en su camino. El elenco estelar de “Bienvenidos al Chippendale” está compuesto por Kumail Nanjiani (“Un amor inseparable”), Murray Bartlett (“The White Lotus”), Juliette Lewis (“Yellowjackets”), Annaleigh Ashford (“American Crime Story”), Quentin Plair (“The Good Lord Bird”), Robin de Jesús (“tick, tick…BOOM!”), Andrew Rannells (“Girls5eva”) y Spencer Boldman (“Cruise”), con la participación especial de Nicola Peltz Beckham (“Amor de calendario”) y Dan Stevens (“Gaslit”).





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.