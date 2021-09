La producción realizada en tres versiones locales para México, Colombia y Brasil, narra historias de víctimas de feminicidios y de personas afectadas por todo tipo de violencia de género, inspiradas en hechos reales de mujeres de diversas edades, clases sociales y lugares de origen. | Fuente: Star+

Star+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company, presentará la primera entrega de “No fue mi culpa” situada en México. La producción realizada en tres versiones locales para México, Colombia y Brasil, narra historias de víctimas de feminicidios y de personas afectadas por todo tipo de violencia de género, inspiradas en hechos reales de mujeres de diversas edades, clases sociales y lugares de origen.

Compuesta por 10 episodios de 45 minutos, disponibles en su totalidad desde el 17 de septiembre en Star+, “No fue mi culpa México” es producida por Star Original Productions y realizada por BTF Media. Filmada en la Ciudad de México, la serie está protagonizada por Paulina Gaitán, Damián Alcázar, Raúl Méndez, Giovanna Utrilla, Gonzalo Vega Jr. y Vicky Araico. Cuenta con la dirección de Ana Lorena Pérez Ríos, Lucía Gajá y Julia Rivero, y los guiones de Ana María Parra Vázquez, Dariela Pérez, Ma. Emilia Salde, Alicia Flores.

"NO FUE MI CULPA MÉXICO"

En una era marcada por el empoderamiento femenino y a través de una temática real y relevante, “No fue mi culpa México” narra un nuevo caso en cada episodio unitario, al tiempo que presenta una historia central que atraviesa toda la serie: la investigación que lleva adelante Mariana (Paulina Gaitán) sobre la misteriosa desaparición y posterior muerte de su hermana Lili (Giovanna Utrilla).



Mariana tiene que enfrentar la peor tragedia de su vida cuando su hermana menor, a quién educó como una hija desde que quedaron huérfanas, desaparece misteriosamente una noche sin dejar rastro. Dos años más tarde, Mariana encuentra el cadáver de Lili y, desde ese momento, no descansará hasta saber la verdad: quién mató a su hermana y qué pasó con ella durante esos dos años. En su camino no solo descubrirá que ella forma parte de las aterradoras estadísticas de un país que no logra controlar los feminicidios, sino que, además, puede ayudar a otros y que su hermana ha dejado una importante herencia que podría devolverle la fe.



Mariana se cruzará con personas como Pedro (Damián Alcázar), padre de dos hijas desaparecidas, y Beatriz (Vicky Araico), madre de una hija que se ha fugado con un traficante de drogas, con quienes compartirá el dolor provocado por la violenta pérdida de seres queridos y la arrolladora convicción de llegar al fondo de las historias trágicas que los atraviesan. Paralelamente, también se encontrará con Santos (Raúl Méndez), el comandante de la Fiscalía de Personas Desaparecidas cuya empatía con la protagonista lo llevará a replantearse su responsabilidad en el mundo.



ELENCO

Con las actuaciones de Rebeca Manríquez, Paloma Alvarado, Regina Alcalá, Leidi Gutiérrez, Esmeralda Pimentel, Lisa Owen, Andrea Chaparro, Luz María Zetina, Yatzini Aparicio, Pía Watson, Gabriela Cartol, Edmundo Vargas, Marcos de la O, Alejandro de la Madrid y Rodrigo Murray, cada uno de los episodios, desarrolla una historia unitaria de una víctima de feminicidio o violencia de género.



Con un talentoso elenco, giros intrigantes y un poderoso mensaje de lucha y reivindicación, la serie refleja la idea trágica de que todas las violencias están tejidas por una misma cuerda, invitando a la audiencia a llegar al final de la historia para entender que las piezas que parecen sueltas, en realidad son parte de una misma maquinaria.

La temporada completa de “No fue mi culpa México” llega en exclusiva a Star+ como parte de su propuesta de contenidos originales de la mejor calidad, creados en y para Latinoamérica, entre los que se encuentran historias de relevancia local dentro de una amplia variedad de géneros para el público adulto.

