'The Acolyte' es cancelada: la serie de Star Wars no regresará para una segunda temporada tras duras críticas del público

No va más. The Acolyte, protagonizada por Amandla Stenberg, no tendrá una segunda temporada, según han confirmado medios internacionales. Lucasfilm ha decidido no continuar con la serie de Star Wars en Disney+, cuyo episodio final de la primera temporada se emitió el mes pasado.



Según Deadline, The Acolyte tuvo un fuerte comienzo el 4 de junio, con dos episodios que generaron 4.8 millones de vistas en su primer día en la plataforma, convirtiéndose en el mejor estreno de una serie en Disney+ en 2024 hasta el momento. Sin embargo, no logró mantener el interés de la audiencia desde su tercera semana.

Lee Jung-jae se unió al universo de Star Wars en 'The Acolyte'.Fuente: Lucasfilm

¿Qué dijo la crítica sobre The Acolyte?

La serie creada por Leslye Headland recibió buenas críticas, alcanzando un 78% en Rotten Tomatoes. Sin embargo, The Acolyte no tuvo el mismo impacto con la audiencia, que le entregó solo un 18 % de aprobación en el mismo sitio. El programa fue objeto de críticas por algunos sectores que la percibieron como "woke", y Headland fue blanco de ataques en Internet.



En Metacritic, el público calificó la serie con un 3.9 sobre 10. Aunque algunos elogiaron los giros de la trama y los "personajes complejos", la mayoría de los fanáticos coincidió en que el show no cumplió con sus expectativas, lamentando que Star Wars apueste por contenido con subtramas LGTBQ+.



"Historia, ideología y actuación se fusionaron en una basura insoportable", "Le di una oportunidad. Lo siento, simplemente no fue buena", "El guion es terrible, absolutamente espantoso", y "Este programa ha destruido por completo mi interés en todo lo relacionado con Star Wars", son algunos de los comentarios de los espectadores en Metacritic.

El elenco de 'The Acolyte' incluye a los actores Amandla Stenberg, Lee Jung-jae y Manny Jacinto, entre otros.Fuente: Lucasfilm

¿De qué trata The Acolyte?

En Star Wars: The Acolyte, la investigación de una impactante ola de crímenes reúne a una ex-padawan y un respetado maestro Jedi, quienes deben enfrentar a una peligrosa guerrera de su pasado. A medida que surgen nuevas pistas, ambos se adentran en un camino oscuro, donde fuerzas siniestras revelan que las apariencias pueden ser engañosas.



La serie de Star Wars se desarrolla en la Alta República, una época anterior a las películas clásicas. Amandla Stenberg interpreta a las gemelas Osha y Mae Aniseya. En una entrevista exclusiva con RPP, la actriz estadounidense habló sobre su experiencia: "Star Wars nos lleva a un lugar de sabiduría espiritual, nos desafía a mirarnos a nosotros mismos", explica.



Las gemelas fueron separadas por una tragedia en su niñez. Osha, quien fuera Padawan y aprendiz de Sol, dejó la Orden Jedi debido a la "agitación interna" que experimentaba con la Fuerza. Por otro lado, Mae se creía muerta hasta que reaparece como una guerrera peligrosa que utiliza el lado oscuro de la Fuerza para buscar venganza.

¿Quiénes actuaron en The Acolyte?

La serie también marcó el ingreso de Lee Jung-jae, quien alcanzó la fama mundial tras protagonizar El Juego del Calamar, a la franquicia de ciencia ficción. "Fue como trabajar con un actor de clase magistral. Alguien tan dedicado, que se mete en su personaje de manera tan intuitiva para crear algo épico, formidable y poderoso", contó Amandla Stenberg a RPP.



Jung-jae interpreta a Sol, un respetado maestro Jedi que se embarca en una misión para guiar a Osha. "La calidad de su voz encarna, en muchos sentidos, a un Jedi y al lado luminoso de la Fuerza. Fue muy amable conmigo, muy generoso como compañero de escena. Y nuestra relación en pantalla es una de mis partes favoritas de la serie", añadió.



Stenberg también tuvo la oportunidad de compartir escenas con Manny Jacinto, el actor filipino-canadiense conocido por interpretar a Jason Mendoza en la serie The Good Place y por ser Fritz en Top Gun: Maverick. "Ella fue una gran diva", bromeó Jacinto sobre su compañera. Él interpreta a Qimir, un excontrabandista que ahora lleva una vida de ocio.



"Ya en serio, no podría haber pedido una mejor compañera", agregó en una entrevista con RPP. "A medida que ensayábamos, pude ver que Amandla y todos estábamos tan dedicados al proyecto. Ya sabes, cuando tienes colaboradores que se preocupan tanto por la historia, es fácil trabajar con ellos. Amandla es increíblemente generosa", comentó.

'The Acolyte​' es una serie de ciencia ficción creada por Leslye Headland para el servicio de Disney+.Fuente: Lucasfilm

