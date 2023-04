‘Stranger Things’: ¿Que se sabe de la serie animada creada por los hermanos Duffer? | Fuente: Netflix

Stranger Things es una de las mejores series de ciencia ficción en los últimos años. La producción creada por los hermanos Duffer rompió todas las estadísticas de Netflix y ahora buscarán repetir la hazaña al realizar una serie animada de la historia de los hechos paranormales de Hawkins.

Una nueva apuesta

Hace unos días se pudo conocer que la idea de hacer una serie animada de Stranger Things se encuentra en desarrollo. Eric Robles será el productor ejecutivo con la ayuda de Flying Bark Productions, además los hermanos Duffer también estarán en la producción con su compañía Upside Down Pictures.

Los talentosos hermanos se animaron a hacer este nuevo proyecto debido a la nostalgia producida en ellos. Ambos recordaron los dibujos que vieron de niños los sábados por las mañanas, siendo el gran motivo para la realización de este nuevo trabajo. Cabe mencionar que He Man and The Masters of the Universe (1983) fue el dibujo que más los marcó en la infancia.

Un sueño hecho realidad

Los hermanos Duffer dieron a conocer que harán realidad un sueño al producir la serie animada de Stranger Things. Los talentosos y creativos hermanos se encuentran entusiasmados con este nuevo proyecto, esperando que sea igual de exitoso que su anterior creación.

“Siempre hemos soñado con un Stranger Things animado en la línea de los dibujos animados de los sábados por la mañana que crecimos amando, y ver este sueño realizado ha sido absolutamente emocionante. No podríamos estar más impresionados con lo que Eric Robles y su equipo han creado: los guiones y las ilustraciones son increíbles, ¡y estamos ansiosos por compartir más con ustedes! La aventura continúa...”, se lee en un comunicado de los creadores de Stranger Things.

¿Cuándo verá la luz la serie animada de ‘Stranger Things’?

Aún no hay fecha exacta para el estreno de la serie animada de Stranger Things, pero todo apunta a que verá la luz después del final de la quinta y última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer.

