El actor Brian Cox interpreta al magnate Logan Roy en 'Succession', la aclamada serie de HBO. | Fuente: HBO Max

Lo de "Succession", el último domingo, ha sido más que memorable. Supremo. Otro adjetivo no merece el tercer episodio de su cuarta temporada, recientemente estrenado en HBO Max. Todo no solo está en su lugar, sino también llevado a una calidad solo comparable con series igual de grandes —piénsese en "The Sopranos" o "Breaking Bad"—.

En un capítulo que parecía conducido hacia el habitual enfrentamiento entre Logan Roy (Brian Cox) y sus tres hijos Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) y Roman (Kieran Culkin), un poderoso giro en la trama puso de cabeza no solo a la misma historia, sino a los incrédulos espectadores que presenciamos ese riesgo de guion.

Antes de entrar de lleno en la reseña del tercer episodio de "Succession 4", vale advertir que esta nota está llena de SPOILERS.



"La boda de Connor" no trata sobre la boda de Connor

"La boda de Connor" se titula el tercer episodio de la temporada 4 de "Succession", pero como veremos apenas inicia la ficción, el matrimonio del hijo mayor del magnate (interpretado por Alan Ruck) con Willa (Justine Lupe) solo será el telón de fondo para una tragedia. Lo cual es curioso: Connor, una vez más, es dejado de lado en el día más importante de su vida.

Rebobinemos un poco: hasta antes de la boda, Shiv, Kendall y Roman habían tenido un careo con el viejo Logan en un karaoke. Los "niños" le lanzaron varios de sus afilados dardos, frente a los cuales el magnate de los medios decidió guardar un estratégico arrepentimiento y silencio. Su negociación solo pudo convencer al menor de sus hijos.

Por ello, en secreto, es el personaje de Kieran Culkin quien vuelve al regazo del padre. Y es el último de sus hijos con el que habla, porque el dueño de Waystar, el hombre que había amasado millonadas con fake news, el todopoderoso del cuarto poder, muere en un baño de avión, mientras volaba hacia Estocolmo para reunirse con el inversionista sueco Lukas Matsson (Alexander Skarsgard).

Como ocurrió en "Better Call Saul", el mayor antagonista de la historia fallece mucho antes de que la serie llegue a su final. Es un riesgo que tomó Jesse Armstrong, creador de "Succession", y con el que consiguió llevar al límite las actuaciones de sus personajes. Porque al enterarse de la muerte del padre, solo había espacio para la incredulidad, la tristeza y la rabia.

En uno de esos momentos de alto voltaje simbólico que suele regalarnos la producción de HBO, el cuerpo de Logan, allá en las alturas, había dejado de existir, mientras sus hijos, abajo en el mar, lloraban su pérdida. Fue un deceso sin aspavientos, además, sin primeros planos del fallecido, solo de los gestos de Kendall, Connor, Shiv y Roman. Un túnel en el que solo llegó a atisbarse algo de luz: Connor y Willa en el altar.

Mientras en las aguas se desarrollaba el duelo familiar, sobre el cielo los trabajadores de Logan seguían cumpliendo sus funciones, ajenos al cuerpo inerte de su jefe en la otra habitación. Solo Tom Wambsgans (Matthew MacFadyen) tenía tiempo para entristecerse y, por supuesto, prepararse para el fin de su inmunidad. "He perdido a mi protector", le dijo al primo Greg mientras le daba indicaciones para el trabajo sucio.

El legado de Logan en manos de...

Que uno de los roles protagónicos de "Succession" haya desaparecido cuando todavía faltan siete episodios podría parecer un movimiento temerario, pero también uno bastante inteligente. Sin esa ficha tan condicionante, el guion le permite ahora a Jesse Armstrong proponer nuevos caminos para sus personajes.

Pero todavía quedan preguntas por responder: ¿quién será finalmente el sucesor ahora que el emperador de medios ha muerto? ¿Cómo podrían mantenerse unidos los hermanos Roy en los tiempos inciertos que les toca? ¿Cuál será el rol que jugarán Wambsgans y el primo Greg ahora que la familia los repudia?

Cualquiera sea el rumbo que tome el legado de Logan Roy, el equipo que hace posible "Succession" puede tener la seguridad de que han entregado uno de los episodios más insuperables en la historia de la televisión.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!