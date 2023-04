Los actores de 'Succession' se enteraron que la cuarta temporada era la última de la serie casi al final de las grabaciones. | Fuente: HBO

'Succession' estrenó su cuarta temporada el último domingo 26 de marzo. Esta es una de las series de HBO más famosas, junto a ‘The Las of us’ y ‘House of the dragon’.

En febrero de este 2023, Jesse Armstrong, creador de la serie, confirmó que la cuarta temporada es la última, entristeciendo a los seguidores. Sin embargo, los fanáticos de la ficción no son los únicos que han mostrado su sentir. Al igual que ellos, los actores que forman parte del reparto también han expresado su tristeza.

La reacción de Sarah Snook (Chiv Roy) por el final de 'Succession'

Sarah Snook, quien interpreta a Chiv Roy en la serie, confesó en una entrevista con Allocine, que se enteró que la cuarta temporada será la última de la ficción en la previa de las grabaciones del capítulo final.

“Me entristeció mucho saber que la serie realmente iba a terminar. Sabíamos que era una posibilidad cuando comenzamos a filmar la temporada 4, pero se nos confirmó cuando comenzamos los ensayos para el último episodio”, expresó la actriz.

Pese a su tristeza, Snook se mostró conforme con la decisión de la producción, pues consideró que era mejor cerrar con la trama en este momento, en lugar de seguir estirándola más de lo debido.

“Sigo pensando que es la decisión correcta y es una elección muy valiente. La serie ha llegado a su punto máximo de popularidad y decirte a ti mismo ‘vamos, dejémoslo’ es una forma de asegurarte de que has creado algo perfecto. Terminar la serie evitará que su calidad decaiga o se convierta en una parodia de sí misma. Así que fue lo más inteligente que podía hacer”, agregó.

La reacción de Kieran Culkin (Roman Roy) por el término de 'Succession'

Kieran Culkin, quien interpreta a Roman Roy, confirmó la versión de Sarah Snook. Sin embargo, el actor reveló que no creyó en las palabras de Jesse Armstrong, pues el creador de la serie le dijo lo mismo en la tercera temporada.

“Mi reacción fue (de sorpresa). Jesse (Armstrong) habló conmigo, habló con todos individualmente, y nos dijo que, a lo mejor, esta era la última temporada, pero no estaba seguro. Esto ya nos lo había dicho en la tercera, que quizás fuera la última. Así que no sabía si tomármelo en serio. Nos dijo que era la última temporada justo antes de rodar el último episodio. Habíamos hecho la lectura de guion y nos dijo que era el final”, destacó Culkin.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de 'Succession'?

Contrario a Netflix, las series de HBO estrenan un nuevo capítulo cada domingo. Por lo que, el próximo episodio de 'Succession' estará disponible en la plataforma de streaming este domingo 9 de abril.

La ficción tendrá un total de 10 episodios.

