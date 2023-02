'Ted Lasso', protagonizada por Jason Sudeikis, tiene en su haber 11 premios Emmy. | Fuente: Apple TV+

'Ted Lasso' ya tiene lista su tercera temporada. Por eso, este lunes AppleTV+ lanzó el primer avance oficial de su multipremiada serie, que en los últimos Emmy se llevó cuatro galardones (inlcuido a mejor serie de comedia). La fecha de estreno, lo saben sus seguidores, también está confirmada: será el miércoles 15 de marzo.

Lo nuevo de la producción constará de 12 episodios. Anunciada en agosto de 2021, la próxima entrega será la última de todas, según dijo el actor y guionista Brett Goldstein. Más de un rumor, sin embargo, apunta a que todavía habrá más de la historia protagonizada por Jason Sudeikis gracias a la audiencia ganada y los premios en distintas galas.

En 'Ted Lasso', Sudeikis da vida a un entrenador de fútbol americano universitario de poca monta de Kansas (Estados Unidos), que es contratado para entrenar al ascendido AFC Richmond, un equipo de fútbol profesional en Inglaterra a pesar de no tener experiencia como entrenador de fútbol.

La serie también está protagonizada por Cristo Fernández, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Phil Dunster y Nick Mohammed. La serie es producida por Sudeikis, junto con Bill Lawrence a través de Doozer Productions, en asociación con Warner Bros. Universal Television, una división de Universal Studio Group.

'Ted Lasso', su éxito en las galas

La segunda temporada de 'Ted Lasso' rompió récords en 2022 al convertirse, por segundo año consecutivo, en la comedia ganadora de más premios Emmy con cuatro victorias en total, incluidos los premios Emmy a la Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Protagónico en una Serie de Comedia (Jason Sudeikis), Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia (Brett Goldstein) y Mejor Dirección en una Serie de Comedia (MJ Delaney).

Con sus premios consecutivos por Mejor Serie de Comedia, 'Ted Lasso' y ahora se une a las filas de solo otras siete series de comedia que han obtenido en sus primeros dos años al aire premios en esta categoría: 'Modern Family', '30 Rock', 'Frasier', 'The Golden Girls', 'Cheers', 'All in the Family' y 'The Phil Silvers Show'.

Después de su debut mundial en Apple TV+, 'Ted Lasso' rápidamente ganó elogios y excelentes críticas, y la primera temporada se convirtió en la serie de comedia de estreno más nominada al Emmy en la historia, obteniendo los máximos honores y premios. Además la producción ha sido reconocida con un muy estimado Premio Peabody; un premio SAG a la Actuación Destacada de un Actor Masculino en una Serie de Comedia para Sudeikis, entre otros.

NUESTROS PODCASTS



Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones.