"Ted Lasso" regresará para su muy esperada tercera temporada esta primavera estadounidense de 2023. | Fuente: Apple TV Plus | Fotógrafo: Colin Hutton

Ted Lasso, la icónica comedia de Apple TV+, regresará con una tercera temporada este 2023 y presentó un primer vistazo a la nueva temporada que muestra lo que le espera al AFC Richmond.



La segunda temporada de Ted Lasso rompió récords recientemente al convertirse, por segundo año consecutivo, en la comedia ganadora de más premios Emmy con cuatro victorias en total, incluidos los premios Emmy a la Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Protagónico en una Serie de Comedia (Jason Sudeikis), Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia (Brett Goldstein) y Mejor Dirección en una Serie de Comedia (MJ Delaney).

Con sus premios consecutivos por Mejor Serie de Comedia, Ted Lasso ahora se une a las filas de solo otras siete series de comedia que han obtenido en sus primeros dos años al aire premios en esta categoría: Modern Family, 30 Rock, Frasier, The Golden Girls, Cheers, All in the Family y The Phil Silvers Show.



Después de su debut mundial en Apple TV+, Ted Lasso rápidamente ganó elogios y excelentes críticas, y la primera temporada se convirtió en la serie de comedia de estreno más nominada al Emmy en la historia, obteniendo los máximos honores y premios. Además de sus premios Emmy, Ted Lasso ha sido reconocido con un muy estimado Premio Peabody; un premio SAG a la Actuación Destacada de un Actor Masculino en una Serie de Comedia para Sudeikis; tres Critics Choice Awards, incluyendo Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor en una Serie de Comedia para Sudeikis y Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia para Hannah Waddingham, arrasando en todas las categorías en las que la serie estuvo nominada; y además, el Sindicato de Escritores de América coronó a Ted Lasso con honores tanto a la Mejor Comedia como a la Mejor Serie Nueva.

Nick Mohammed, Anthony Head y Jason Sudeikis son parte de la tercera temporada. | Fuente: Apple TV+

LA EXITOSA TED LASSO

Ted Lasso está protagonizada por Jason Sudeikis como Ted Lasso, un entrenador de futbol americano contratado para dirigir un equipo de futbol soccer británico, a pesar de no tener ninguna experiencia. Pero lo que le falta en conocimiento, lo compensa con optimismo, determinación desvalida... y galletas. La galardonada comedia original de Apple también está protagonizada por Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster, Nick Mohammed y Sarah Niles.



La serie es producida por Sudeikis, junto con Bill Lawrence a través de Doozer Productions, en asociación con Warner Bros. Universal Television, una división de Universal Studio Group. Jeff Ingold de Doozer también se desempeña como productor ejecutivo con Liza Katzer como coproductora ejecutiva. La serie fue desarrollada por Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt y Joe Kelly, y se basa en el formato y los personajes preexistentes de NBC Sports.

