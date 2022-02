Homelander tiene un beso multiversal en el tráiler de 'The Boys: Diabolical' | Fuente: Amazon Prime Video | Fotógrafo: AMAZON PRIME VIDEO

Amazon Prime Video reveló al elenco estelar de The Boys Presents: Diabolical, la serie animada de antología de ocho episodios situada en el universo de "The Boys", el éxito nominado al Emmy. Esta entrega se caracteriza por su humor negro y las referencias satíricas a la cultura pop.

Todos sus episodios se estrenarán el 4 de marzo a través de la citada plataforma de streaming. El avance con la temática de la hamburguesería "Vought a burger", presenta a algunos de los personajes en esta serie de antología.

EL ELENCO DE THE BOYS PRESENTS: DIABOLICAL

Entre el elenco de voces reveladas están Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle, Chace Crawford, Kieran Culkin, Giancarlo Esposito, Eliot Glazer, Jason Isaacs, Kumail Nanjiani, Justin Roiland, Seth Rogen, Andy Samberg, Ben Schwartz y Elisabeth Shue.

También figuran los actores Christian Slater, Kevin Smith, Antony Starr, Nasim Pedrad, Simon Pegg, Kenan Thompson, Aisha Tyler y el ganador del Oscar, Youn Yuh Jung. Se revelarán nombres adicionales más adelante.

EPISODIOS CORTOS PERO INTENSOS

Estos episodios, que duran entre 12 y 14 minutos cada uno, revelarán historias dentro del universo de The Boys. El avance también muestra a tres versiones de Homelander (personaje parodia de Superman) una clara referencia a lo que fue el crossover de los tres Spider-Man en No Way Home.

The Boys Presents: Diabolical tiene como productores ejecutivos a Simon Racioppa, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken F. Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Loreli Alanís, Chris Prynoski, Shannon Prynoski y Ben Kalina.

