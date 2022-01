La anticipada tercera temporada del drama nominado al Emmy, The Boys, debutará en Amazon Prime Video con tres episodios el viernes 3 de junio. | Fuente: Prime Video

¡"The Boys" están de regreso! La anticipada tercera temporada del drama nominado al Emmy, "The Boys", debutará en Amazon Prime Video con tres episodios el viernes 3 de junio. Habrá nuevos episodios disponibles cada Viernes, hasta llegar al épico final de temporada el 8 de julio. La temporada de ocho episodios estará exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel mundial. La fecha de estreno se anunció hoy durante la última entrega de la serie de videos de Vought News Network (VNN), Seven on 7 with Cameron Coleman.

"The Boys" es una versión divertida e irreverente de lo que sucedería cuando los superhéroes—quienes son tan populares como celebridades, tan influyentes como políticos, y son venerados como dioses—abusan de sus superpoderes en vez de usarlos para el bien. Con la intención de detener a los superhéroes corruptos, "The Boys", un grupo de vigilantes, continúan con su heroica misión de mostrar la verdad sobre The Seven y Vought—el conglomerado multi billonario que administra a los superhéroes y esconde sus sucios secretos. Son los aparentemente indefensos en contra de los super poderosos.

La temporada tres de "The Boys" es protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit y Jensen Ackles.

"The Boys" está basada en el comic bestseller en la lista de The New York Times, de Garth Ennis y Darick Robertson, quienes son productores ejecutivos también, y desarrollado por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn y Michaela Starr también son productores ejecutivos. The Boys es una producción de Amazon Studios y Sony Pictures Television Studios, con Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home





Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).