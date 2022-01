Conoce cuándo se estrenará 'The Boys Presents: Diabolical', la serie de ocho episodios de Amazon Prime Video. | Fuente: Amazon Prime Video

"The Boys Presents: Diabolical", la serie de ocho episodios de Amazon Prime Video, estrenará todos sus capítulos el 4 de marzo en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Estos episodios chiquitos pero picosos, que duran entre 12-14 minutos cada uno y con su propio estilo de animación, revelarán historias dentro del universo de "The Boys", a las que dan vida algunas de las mentes más creativas y brillantes en el entretenimiento hoy en día, incluyendo a Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg y Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland y Ben Bayouth, Andy Samberg y Aisha Tyler.

"The Boys Presents: Diabolical" está basada en el comic bestseller de la lista de The New York Times, por Garth Ennis y Darick Robertson y fue desarrollada por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.