La serie comenzó a emitirse desde el pasado 3 de marzo por Star+ | Fuente: Instagram

'The Dropout' es una serie protagonizada por Amanda Seyfried, quien interpreta a Elizabeth Holmes, una mujer multimillonaria. Homes es dueña y fundadora de una startup llamada Theranos, que se encargaría de cambiar los servicios médicos. La historia gira en torno a la ambición de Elizabeth Holmes y como todo el imperio que ha creado comienza a decaer.

La serie 'The Dropout' es producida por Elizabeth Meriwether y basada en el podcast homónimo de Rebecca Jarvis. La serie se encuentra en emisión desde el 3 de marzo, cada capítulo se emite por semana por la plataforma de streaming Star+. En esta reseña, se conocerá mayor información de la trama de la serie.





¿Cuál es la trama que sigue la serie 'The Dropout'?

Esta serie narra la historia de Elizabeth Holmes, una mujer ambiciosa y millonaria, quien perderá todo su imperio en un abrir y cerrar de ojos, debido a las revelaciones acerca de la empresa Theranos. Ella afrontará cargos que podrían llevarla a la cárcel por 20 años, al verse involucrada por su tecnología, la cual, en vez de ayudar a la salud, ha puesto en peligro a muchas personas.

Esta desgracia estará acompañada de romance, tragedia, pasión y decepción, entres los personajes de la serie.

¿Quiénes protagonizan la serie 'The Dropout'?

La actriz principal es Amanda Seyfried, también contará con la participación de Naveen Andrews, quien tendrá un romance con la protagonista. Asimismo, Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterston y Michaela Watkins, serán quienes completen el elenco de la serie.









