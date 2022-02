"The Kardashians" marca el ingreso del famoso clan familiar de Kim Kardashian a la era del 'streaming'. | Fuente: Captura de pantalla / Star+

La familia Kardashian está de regreso. En esta oportunidad con "The Kardashians", una serie de telerrealidad con la que el clan encabezado por Kris Jenner promete a sus seguidores tener acceso total a sus vidas. Su primer adelanto fue presentado este lunes por Star+.

En el video promocional, Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie aparecen encerradas en cajas de vidrio, mientras un mensaje advierte: "Todas las paredes serán destruidas". Las cámaras, no cabe duda, vuelven a encenderse para revelar la verdad detrás de los titulares.

Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares, hasta las hilarantes alegrías a la hora de jugar y dejar a los niños en la escuela, "The Kardashians" atrapará a los espectadores con su honesta y fascinante historia de amor y de vida como foco.

Ben Winston está a cargo de la producción ejecutiva junto con Emma Conway, y con Elizabeth Jones y Danielle King, quienes también se desempeñan como showrunners del show.

"The Kardashians": Fecha de estreno

El 'reality' "The Kardashians" se estrenará en dos plataformas de streaming: Hulu y Star+. En la primera, su lanzamiento está programado para el próximo 14 de abril; sin embargo, se desconoce la fecha en el servicio de contenidos que pertenece a Disney.

Este show televisivo saldrá a la luz luego de que, en 2020, Kim, Kris y Khloe anunciaran en sus redes sociales el fin de "Keeping Up with the Kardashians", primer espacio que les dio popularidad y se emitía a través de la señal de E! y que actualmente se encuentra disponible en Netflix.

Con un total de 20 temporadas, conformada por 280 episodios con 6 capítulos especiales, este 'reality' en torno a una familia de socialités empezó a transmitirse en octubre de 2007. Entonces, Kim Kardashian era el foco principal de la serie tras un escandoloso video sexual con el cantante Ray J.

Sin embargo, pronto las cámaras empezaron a tomar mayor atención al resto de la familia. Su éxito se extendió a tal punto que tuvo varios 'spin-offs' como "Kourtney and Kim Take New York", "Khloé & Lamar", "Life of Kylie", "Flip It Like Disick", entre otros.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.