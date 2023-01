“The Last Of Us" es renovada para una segunda temporada | Fuente: HBO Max

Tras el éxito obtenido a nivel mundial, tanto en críticas como con los fans, el drama original de HBO, The Last Of Us ha sido renovado para una segunda temporada. La serie de los co-creadores Craig Mazin, ganador de un Emmy por Chernobyl, de HBO, y Neil Druckmann, creador y guionista de la galardonada franquicia de videojuegos The Last of Us y co-presidente de Naughty Dog, marca el mayor estreno de un primer episodio de una serie de HBO en HBO Max, superando los lanzamientos de los primeros episodios de La Casa del Dragón y de Euphoria T2 en sus primeras 24 horas en la plataforma en Latinoamérica.

The Last Of Us también ha sido un suceso en redes sociales a nivel mundial, ambos episodios han sido tendencia mundial en Twitter durante su estreno. Hasta la fecha, los teasers y trailers de la primera temporada han acumulado más de 100 millones de visitas en todo el mundo.

"Craig y Neil, junto a la productora ejecutiva Carolyn Strauss, y el resto de nuestro fenomenal reparto y equipo, han definido un género con su magistral primera temporada de The Last Of Us", dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO y responsable de series dramáticas y películas de HBO. "Después de estrenar esta inolvidable primera temporada, no puedo esperar a ver a este equipo superarse de nuevo con la segunda".

"Me siento humilde, honrado y francamente muy emocionado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas", dijo Neil Druckmann, productor ejecutivo. "¡Ahora tenemos el absoluto placer de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!".

"Estoy muy agradecido con Neil Druckmann y a HBO por nuestra colaboración, y lo estoy aún más con las millones de personas que nos han acompañado en este viaje", dijo Craig Mazin, productor ejecutivo. "La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fan de los personajes y el mundo que Neil y Naughty Dog crearon, no podría estar más preparado para sumergirme en esta historia de nuevo".

¿DE QUÉ VA THE LAST OF US?

La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar EE.UU., dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, entre otros.

Con una puntuación del 97 % de la crítica en Rotten Tomatoes, The Last Of Us ha sido aclamada por la crítica internacional y por los fans alrededor del mundo, quienes esperaron fielmente el poder ver en pantalla la adaptación a serie de su videojuego favorito.

Los nuevos episodios de la serie se estrenan los domingos a las 9 pm en HBO Max y HBO. Los fans también pueden sintonizar The Last of Us Podcast, el podcast oficial de la serie en el que Troy Baker, que interpreta a Joel en el videojuego, se sienta con los creadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann para profundizar en cada episodio.