'The Last of Us': HBO anuncia tercera temporada antes del estreno de la segunda con Pedro Pascal y Bella Ramsey

Con Pedro Pascal y Bella Ramsey al frente, y la incorporación de Isabela Merced, la serie basada en el aclamado videojuego seguirá expandiendo su universo con una tercera temporada.

Tras una exitosa adaptación de la primera temporada del videojuego The Last of Us (2013), HBO ha confirmado este miércoles que la historia continuará en una tercera temporada, incluso antes del estreno de la segunda. “No puede ser en vano. La temporada 3 está por llegar", anunciaron en redes sociales.

Los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes adaptaron la secuela del juego, The Last of Us Part II (2020), habían anticipado que la vastedad de la narrativa requeriría más de una temporada para cubrirla adecuadamente, y acaban de hacerlo oficial.

En una reciente entrevista con Variety sobre la segunda temporada, que se estrenará a mediados de abril, Mazin había adelantado que la serie tiene "una o dos temporadas más" antes de completar la adaptación de The Last of Us Part II. “Cada episodio se vuelve más grande”, comentó.

Por el momento, no se ha revelado la fecha de estreno de The Last of Us 3, ni detalles sobre la trama o si se incorporarán nuevos personajes. Sin embargo, los fanáticos de la serie no tienen por qué desesperarse, ya que la próxima semana llegará finalmente la segunda temporada de la serie.

¿De qué trata The Last of Us?

Ambientada en un mundo post-apocalíptico devastado por una pandemia fúngica que transforma a las personas infectadas en zombis, The Last of Us (2023) fue una de las series dramáticas mejor calificadas en la historia de HBO en su primera temporada, obteniendo 24 nominaciones al Emmy.

Pedro Pascal y Bella Ramsey regresan para la segunda temporada, acompañados por Gabriel Luna y Rutina Wesley. Los nuevos miembros del elenco incluyen a Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez, Jeffrey Wright y Catherine O'Hara, entre otros.

Isabela Merced y Bella Ramsey protagonizarán un romance en la segunda temporada de 'The Last of Us'.Fuente: Sony Pictures Television

Isabela Merced, la peruana en The Last of Us 2

La promoción de Madame Web en febrero de 2024 coincidió con las grabaciones de la esperada segunda temporada de The Last of Us, donde la actriz de origen peruano Isabela Merced asumirá el papel de Dina, el nuevo interés romántico de Ellie, interpretada por Bella Ramsey.

“Tuve un día de grabación en Vancouver, antes de regresar a Los Ángeles para las actividades de prensa de Madame Web. Fue increíble. HBO ama ese trabajo y el libreto. Creo que va a ser increíble. Me encanta lo que he leído”, comentó Merced en una entrevista con RPP.

Pedro Pascal en una escena clave en el episodio 'Future Days' de la segunda temporada de la serie 'The Last of Us' .Fuente: Sony Pictures Television

¿Cuándo se estrena The Last of Us 2?

El primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us, titulado Future Days, se estrenará el 13 de abril de 2025. A partir de esa fecha, se lanzará un nuevo episodio cada domingo, hasta completar los siete episodios el 25 de mayo.

Catherine O'Hara se une al elenco de 'The Last of Us' en su esperada segunda temporada.Fuente: Sony Pictures Television

Mira el tráiler de The Last of Us 2 a continuación...

