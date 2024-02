Isabela Merced, la superheroína peruana que triunfa en Hollywood: desde 'Madame Web' hasta 'The Last of Us'

Con tan solo 22 años, Isabela Merced, la joven actriz de origen peruano, ha logrado lo que pocos actores han alcanzado en toda una vida: abrirse paso en la exigente industria de Hollywood y dejar su huella en grandes producciones que abarcan desde el drama hasta la comedia.



“He tenido muchas oportunidades increíbles que no puedo creer, estoy en tantos proyectos gigantes, con gente que es top y me fascina”, expresó durante una entrevista con RPP, mientras promocionaba la película Madame Web, su nueva incursión en el cine.

Una peruana en Marvel

Lo anterior que conocimos de Isabela Merced fue Rosaline, una comedia romántica inspirada en la novela When You Were Mine, de Rebecca Serle, la cual a su vez se basa en el clásico drama de William Shakespeare, Romeo y Julieta.



Ahora, se adentra por primera vez en el papel de heroína en Madame Web, la película que explora el origen de uno de los personajes más enigmáticos del cómic. En esta ocasión, comparte roles con Dakota Johnson, Sydney Sweeney y Celeste O'Connor.



“Las tres me han ayudado mucho, somos amigas, nos apoyamos la una a la otra”, comentó Merced. "Dakota es impresionante, valiente, la respeto mucho por sus decisiones en esta película. Yo creo que ella es la Madame Web perfecta".



Madame Web, un thriller psicológico con elementos de acción, tiene como escenario inicial la selva amazónica peruana. "Casandra Webb [el personaje de Dakota Johnson] es peruana, porque nació en Perú. Ella es más peruana que yo", bromeó.



"Esta es la segunda vez que formo parte de un proyecto donde el Perú es importante en la historia [la primera fue en Dora and the Lost City of Gold], creo que es algo muy interesante y pura coincidencia".

Isabela Merced y Alien: Romulus

Esta no es la primera vez que Isabela Merced muestra su destreza en la acción. Previamente, la hemos visto en proyectos como Transformers: The Last Knight, que la llevó de regreso a Perú para filmar en Cuzco, y Sweet Girl, donde compartió escenas con Jason Momoa. "La acción es mi género favorito", confesó.



"Quisiera seguir participando en proyectos como Madame Web", comentó Isabela. Al mismo tiempo, continúa explorando otros géneros. En Alien: Romulus, programada para agosto de 2024, hará su debut en el cine de terror, lo cual le "fascina".

¿Qué dice Isabela Merced sobre The Last of Us?

La promoción de Madame Web coincidió con las grabaciones de la esperada segunda temporada de la serie The Last of Us, donde Isabela Merced tomará el papel de Dina, el nuevo interés romántico de Ellie, interpretada por Bella Ramsey.



“Tuve un día de grabación en Vancouver [para The Last of Us], antes de volver a Los Ángeles para las actividades de prensa de Madame Web. Fue increíble. HBO ama ese trabajo y el libreto. Creo que va a ser increíble. Me encanta lo que he leído”, comentó.



"Me voy de Los Ángeles a Vancouver al día siguiente del estreno de Madame Web, para terminar de grabar el primer episodio de The Last of Us. Estaré muy ocupada, cuando esté libre de la serie, iré directo a grabar Superman: Legacy [donde será Hawkgirl]".

¿Cuándo regresa Isabela Merced al Perú?

A pesar de su apretada agenda, Isabela Merced reconoce que “hay que trabajar cuando puede, especialmente después de la huelga [que paralizó a Hollywood en 2023]”. Al mismo tiempo, recordó con emoción su tiempo en Perú y promete regresar pronto.



“Perú tiene un lugar muy especial en mi corazón, siempre ha sido así desde mi niñez”, comenta. “Vuelvo al Perú por lo menos dos veces al año. Me encanta ver a mi familia. Además, ya tengo una comunidad de fans allá. La gente me reconoce más en Perú que en Estados Unidos”.

