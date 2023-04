La serie está ambientada en unos Estados Unidos postapocalípticos asolados por criaturas caníbales infectadas por un hongo mutado del género Cordyceps. | Fuente: HBO Max

The Last of Us ha llegado para triunfar en la pantalla chica de la mano de HBO. La adaptación del videojuego de PlayStation podría ser una de las mejores hechas en su tipo. Ante la noticia de una segunda temporada, se generó gran expectativa considerando la primera entrega.

Esta propuesta mostró la historia sobre el fin de la humanidad, un escenario postapocalíptico provocado por un hongo mutado del género Cordyceps. Sin embargo, luego de 20 años aún existen sobrevivientes, como es el caso de Joel (Pedro Pascal) y una menor llamada Ellie (Bella Ramsey).

Ambos deciden hacer un duro y desolador viaje, debido a que la joven sería la clave para salvar a la humanidad de este mortal organismo. Para ello, deberán cruzar los Estados Unidos y dependen de su ayuda mutua para no morir.

¿Con cuántas temporadas contará The Last of Us?

Los ejecutivos de HBO aprovecharon el impacto de la serie tras estrenar los primeros capítulos para anunciar una segunda entrega. Desde ese entonces, no hubo ninguna otra declaración en relación con este tema, hasta hace unos días.

Craig Mazin, el co-creador, director, productor ejecutivo y escritor afirmó que tienen planes de agregar más temporadas a la serie.

El también creador de Chernóbil asistió a un panel de NAB para dar detalles sobre lo que sigue para el proyecto. Craig reveló que "queda bastante historia por contar". Luego de ello, agregó: "Nuestro plan es hacerlo no solo por una temporada más. Deberíamos estar aquí por un tiempo".

Por lo pronto queda espera el estreno de los nuevos episodios una segunda temporada de The Last of Us. Pero estas declaraciones mantienen viva la esperanza de la llegada de nuevas entregas.

¿Qué información se tiene sobre la segunda temporada de The Last of Us?

Lo único que se sabe sobre esta segunda parte de la serie es que se grabará en la Columbia Británica. Además, Mazin comentó durante la conversación que ya tienen avances del nuevo guión.

