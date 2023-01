La serie 'The Last of Us' es una adaptación del videojuego desarrollado por Naughty Dog y originalmente lanzado para PlayStation 3. | Fuente: HBO Max

La serie ‘The Last Of Us’ estrenará su primer episodio y, adicional a ello, la audiencia podrá disfrutarlo también en Hora HBO Max, el segmento de programación que permite ver el capítulo inicial de algunos estrenos de la plataforma de streaming a través de Warner Channel, TNT, TNT Series, Cinemax y SPACE.

La serie contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EE.UU. dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

Fecha y hora para ver 'The Last Of Us'

Este domingo 15 de enero podrás ver desde las 9:00 p. m. (hora peruana) el capítulo 1 de la serie.

¿Dónde ver el primer capítulo de 'The Last Of Us'?

El primer capítulo de 'The Last Of Us' estará disponible en HBO Max y HBO.

'The Last Of Us': horarios en el mundo

Perú: 9 p. m.

Ecuador: 9 p. m.

Colombia: 9 p. m.

México: 9 p. m.

Chile: 11 p. m.

Bolivia: 10 p. m.

Venezuela: 10 p. m.

Argentina: 11 p. m.

Brasil: 11 p. m.

Estados Unidos (California): 11 p. m.

¿Quién es quién en ‘The Last Of Us’?

1. Pedro Pascal es Joel

Joel es un endurecido superviviente, atormentado por traumas y fracasos del pasado, que debe atravesar un Estados Unidos devastado por la pandemia, mientras protege a una niña que representa la última esperanza de la humanidad. Nico Parker es Sarah, la hija de 14 años de Joel.

2. Bella Ramsey es Ellie

Ellie es una huérfana de 14 años que solo ha conocido un planeta devastado, lucha por equilibrar su instinto de ira y rebeldía con su necesidad de conexión y pertenencia... así como la nueva realidad de que ella puede ser la clave para salvar el mundo. Storm Reid, como Riley, también es una niña huérfana que crece en el Boston posapocalíptico. Graham Greene es Marlon y Elaine Miles como Florence, un matrimonio que sobrevive solo en el Wyoming posapocalíptico.



3. Gabriel Luna es Tommy

Él es el hermano pequeño de Joel, un exsoldado que no ha perdido su sentido del idealismo y la esperanza en un mundo mejor.

4. Anna Torv es Tess

Una contrabandista y endurecida superviviente en un mundo post-pandémico. Al igual que Tess, Murray Bartlett y Nick Offerman le dan vida a Frank y Bill, respectivamente, dos supervivientes pospandémicos que viven solos en su propio pueblo aislado.

5. Melanie Lynskey es Kathleen

La despiadada líder de un movimiento revolucionario en Kansas City. Lamar Johnson es Henry y Keivonn Woodard como Sam son hermanos en Kansas City que se esconden de este movimiento.

6. Merle Dandridge es Marlene

Líder de las Luciérnagas, un movimiento de resistencia que lucha por la libertad contra un régimen militar opresor. (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos "The Last of Us" y "The Last of Us Part II").

7. Jeffrey Pierce es Perry

Un rebelde en una zona de cuarentena (Pierce puso voz al personaje Tommy en los videojuegos "The Last of Us" y "The Last of Us Part II").





