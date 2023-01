La serie de The Last of Us no pretende durar muchas temporadas y se apegará a su obra fuente para no caer en errores similares a los de Game of Thrones. | Fuente: HBO Max

La serie de The Last of Us es la siguiente gran obra de HBO Max y finalmente se estrenará en el servicio de streaming este mes de enero. No obstante, dado que los avances que se han mostrado sobre la adaptación live action del videojuego de Naughty Dog y Sony han sido bastante moderados, muchos fans aún tienen dudas respecto a cómo resultará este producto. Afortunadamente, los responsables de la misma han señalado algunas directrices que tomarán en cuenta para el desarrollo de la serie y, en caso suceda, sus próximas temporadas.

Tal como señaló Neil Druckmann, cocreador y director del videojuego de The Last of Us, en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, la producción detrás de la serie live action de la franquicia no planea extenderse más allá del material original. Esto se debe principalmente a que no quieren repetir el mismo error de Game of Thrones, otra de las grandes series de HBO, cuya última temporada fue apaleada por la crítica por sus inconsistencias al no contar con los últimos libros del material base de George R.R. Martin.

The Last of Us no seguirá los pasos de Game of Thrones

Además de dejar entrever la posibilidad de que un tercer videojuego de la saga estaría en los planes de Naughty Dog, Druckmann también aprovechó la oportunidad para tranquilizar a los fans de su obra y asegurarles que el guión de la serie no se descarrilará por extender el show innecesariamente ni se tomará licencias como hizo Game of Thrones para su última temporada.

“No tenemos planes de contar ninguna historia más allá de adaptar los juegos. No nos encontraremos con el mismo problema que Game of Thrones ya que la Parte II no termina en un cliffhanger”, dijo Druckmann a The Hollywood Reporter.

Es importante recordar que las últimas temporadas de Game of Thrones contaron con historias totalmente originales para la adaptación animada en cierto punto dado que George R.R. Martin, autor de las novelas en las que se basó la serie, aún no terminaba con el capítulo final. Adaptar una obra ignorando a la fuente es sumamente mal visto por los fans y genera división entre ellos.

La serie de The Last of Us seguirá muy de cerca la historia del primer videojuego. | Fuente: HBO Max

El director de Chernobyl respalda a Druckmann

Con la declaración de Druckmann, queda claro que ninguno de los showrunners tiene planeado producir una decena de temporadas de la serie debido a que solo abarcarán los videojuegos existentes y solo hay dos de ellos por ahora. Craig Mazin -aclamado director de la serie Chernobyl que también tomará este rol en la serie de The Last of Us- dijo que no quiere alargar innecesariamente la trama en una entrevista pasada.

“No tengo ningún interés en un espectáculo de platos giratorios que continúan para siempre. Cuando se convierte en una máquina de movimiento perpetuo, no puede evitar volverse un poco... estúpido. Los finales significan todo para mí”, dijo el creativo.

La serie de The Last of Us llegará a HBO Max este 15 de enero.

