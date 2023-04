Jennifer Lynn Affleck​, conocida como Jennifer Lopez o simplemente JLo, es una actriz, cantautora, bailarina, productora, diseñadora y empresaria estadounidense. | Fuente: Netflix

La actriz y cantante Jennifer Lopez volverá a la actuación de la mano de Netflix para una prometedora película de acción.

El gigante del streaming publicó el tráiler y póster oficial de la cinta The Mother, que se estrenará el 12 de mayo.

Se trata de una cinta de acción en la que el personaje de JLo tendrá que salir de un escondite para defender a su hija.

"Ella es una asesina profesional que se vio obligada a alejarse de su bebé para protegerla. Ahora, después de pasar años en los bosques de Alaska, saldrá de su escondite para rescatarla", indica la sinopsis de la cinta.

La nueva propuesta de Netflix fue dirigida por Niki Caro y también cuenta con las actuaciones de Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci y Gael García Bernal.

Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos en una película

Jennifer Lopez y Ben Affleck compartieron roles en la película Gigli y ese mismo año, la artista lanzó Jenny from the block donde usó las imágenes de ambos siendo fotografiados por los paparazzi. Ya siendo una pareja formal y seguir actuando en la pantalla grande con Jersey Girl (2004), decidieron terminar su romance.

Ahora que se dieron una nueva oportunidad en el amor y después de haberse casado, volverán a trabajar juntos en una nueva cinta que se llamará ‘Unstoppable’, que narrará la historia de Anthony Robles (Jharrel Jerome), un luchador profesional que tiene una sola pierna.

Sin embargo, Jennifer Lopez y Ben Affleck no estarán los dos frente a cámaras, sino que JLo será la protagonista, mientras que su esposo, será el productor junto a su mejor amigo, Matt Damon.

"Siempre contratamos a los mejores artistas. Y en este caso, puedo decir que cada persona que ha sido elegida hasta ahora creo que es la mejor opción absoluta", dijo en el programa de la CBS Sunday Morning sobre el casting.

Además, Ben Affleck destacó el talento de Jennifer Lopez en la actuación: "No puedo hacer que parezca que me está haciendo un favor, pero en realidad lo está haciendo", bromeó. "Qué divertido, qué alegría poder hacer algo con ella, verla va a ser genial, ir a trabajar con tu esposa, ir a trabajar con tu mejor amigo. Si no te gusta con quién estás trabajando o si tienes dificultades o problemas en el trabajo, creo que es una de las cosas que realmente pueden causar depresión, ansiedad y dolor. Y a la inversa, si amas a las personas en el trabajo, probablemente tengas una vida bastante buena", finalizó.

