"The Shrink Next Door" es una serie inspirada en una historia de la vida real y será protagonizada por Will Ferrell y Paul Rudd. | Fuente: Apple TV+

"The Shrink Next Door" es la nueva serie de Apple TV+ que será protagonizada por Will Ferrel y Paul Rudd. Los grandes amigos han encontrado la oportunidad perfecta para volver a trabajar juntos en una serie que está inspirada en una historia de la vida real y un podcast original del mismo nombre.

La serie muestra cómo una relación entre doctor y paciente aparentemente normal se transformará en una lucha de poder sostenida sobre la manipulación, el control y, claro, las disfunciones psicológicas. "The Shrink Next Door" se estrenará el 12 de noviembre, seguidos de un nuevo episodio semanal hasta el 17 de diciembre.

¿De qué se trata The Shrink Next Door?

Inspirada en hechos reales, "The Shrink Next Door" detalla la extraña relación entre el psiquiatra de celebridades, el Dr. Isaac "Ike" Herschkopf (interpretado por Paul Rudd), y su paciente de toda la vida, Martin "Marty" Markowitz, (interpretado por Will Ferrell).

A lo largo de su relación, el encantador Ike se introduce poco a poco en la vida de Marty, hasta instalarse en su casa en los Hamptons y convencerlo de que lo nombre presidente de su empresa familiar. La serie explora cómo una dinámica entre un médico y un paciente aparentemente normal se convierte en una relación de explotación llena de manipulación, abusos de poder y disfunción en su máxima expresión. La serie también cuenta con las actuaciones de Kathryn Hahn como Phyllis, la hermana menor de Marty, y Casey Wilson como Bonnie, la esposa del Dr. Herschkopf.

Actores y personajes de The Shrink Next Door

1. Will Ferrel es Marty

2. Paul Rudd es el Dr. Isaac ‘Ike’ Herschkopf

3. Kathryn Hahn es Phyllis

4. Casey Wilson es Bonnie

Cuándo se estrenará The Shrink Next Door

"The Shrink Next Door" tendrá ocho capítulos, pero los primeros tres episodios se estrenarán a nivel mundial en Apple TV + el viernes 12 de noviembre, seguidos de un nuevo episodio semanal, todos los viernes a partir de entonces hasta el 17 de diciembre.

Tráiler de The Shrink Next Door

Apple TV+ presentó hoy el tráiler de The Shrink Next Door, la esperada serie limitada protagonizada por Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn y Casey Wilson.

