"This Is Us", la aclamada y multipremiada serie dramática ganadora de cuatro Premios Emmy, escrita y producida por Dan Fogelman ("Crazy, Stupid, Love"), regresa con su última entrega para dar fin a la apasionante trama que ha conquistado a sus fanáticos.

"This Is Us" narra la historia de la familia Pearson a través de las décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como padres jóvenes en la década de 1980 hasta sus hijos de 41 años, Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown) en busca de amor y realización en el presente.

Esta serie dramática revela cómo los eventos más pequeños de la vida impactan en quiénes nos convertimos, y cómo las conexiones que compartimos entre nosotros pueden trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte.

¿QUÉ OPINAN LOS PROTAGONISTAS DE "THIS IS US" SOBRE EL FINAL DE LA SERIE?

El actor Sterling K. Brown compartió las impresiones de sus seguidores sobre el final del programa. "La gente se me acerca y me dice: 'Desearía que el programa durara para siempre'. Y yo les digo: 'No es que quieran que dure para siempre, quieren que tenga el mismo impacto que tuvo al inicio, ahora que se va".

Por otro lado, la actriz Caitlin Thompson adelantó que la última temporada cubrirá todas las expectativas de sus seguidores. "Creo que estoy en negación de que sea la última temporada. La gente ha sido muy paciente y esa paciencia tendrá su recompensa", expresó.

"Intento hacer esto sin ponerme sentimental, pero creo que la audiencia puede esperar mucho. Creo que (la serie) resonará y se quedará en la gente durante mucho tiempo", coincidió el actor Milo Ventimiglia, quien da vida a Jack.

La última parte de "This Is Us" se estrenará el 6 de enero a través de Star+ y luego se sumará un episodio por semana. Aquí puedes ver el video completo donde los protagonistas dejan sus impresiones sobre el final de la serie.

