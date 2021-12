Acceso libre al servicio de streaming durante el fin de semana. | Fuente: Star+

El servicio de streaming Star+ ha anunciado una promoción que permitirá disfrutar sin costo de su contenido del viernes 10 al domingo 12 de diciembre.



Star+ Pase Libre estará disponible solo para nuevos suscriptores del servicio. Esto les permitirá ver eventos deportivos de ESPN, películas, series, comedias y producciones originales.

Deportes

Star+ Pase Libre tendrá partidos de la Premier League, Ligue 1, LaLiga, Serie A, el evento UFC 269 y el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1, que definirá a los campeones en una de las temporadas más emocionantes de los últimos tiempos.

Películas y series

“Free Guy” llega a la plataforma junto al catálogo de películas de Star+.

“Chucky”, “Love, Victor”, “Duncanville” y “Solar Opposites” estrenarán episodios. Además, Star+ cuenta con todas las temporadas de “Los Simpson”, “The Walking Dead” y “This Is Us”.

¿Cómo acceder?

Star+ Pase Libre estará disponible para Brasil, Chile, Colombia, México y Perú desde el viernes 10 de diciembre a las 12:00 AM hasta el domingo 12 de diciembre a las 11:59 PM (hora local) a través de la página de la promoción (se habilitarán recién esos días).

Tendrás que ingresar una tarjeta de débito o crédito para usarla con una cuenta. Solo se realizará un cobro el 13 de diciembre a los usuarios que hayan accedido a Star+ Pase Libre y no hayan cancelado de manera anticipada.

La promoción no es acumulable con Combo+, que incluye Disney+.