Thundercats llega este mes a HBO Max. | Fuente: HBO Max

Los 'Thundercats', la serie clásica animada dirigida por Katsuhito Akiyama en la década de los ochenta, regresa a la televisión a través de HBO Max. El arribo de esta ficción llega este mes de junio; sim embargo, la plataforma de streaming no ha precisado la fecha exacta.

Tampoco aclara si será posible ver las cuatro temporadas de la serie o solo la primera. Lo cierto es que el anuncio es una buena noticia para los seguidores de esa historia, quienes en su mayoría son en la actualidad mayores de 30 años.

Warner Bros. ha tratado de revivir a los 'Thundercats' desde hace varios años, la franquicia ha tenido dos nuevas versiones, pero con recepción poco alentadora de parte del público, precisamente por no contar con la esencia de la serie original.

"Felinos Cósmicos son personajes mitad humanos y mitad felinos. Ellos huyen de su natal Thundera porque el planeta estaba a punto de estallar. En su nave espacial se colocan en una especie de cápsulas donde no envejecerían, pero el único que no entró en ellas fue Jaga el líder. Malignos seres atacan la nave dañándola severamente. Antes de morir, Jaga logra llevar a la nave al Tercer Planeta en donde los felinos estarían a salvo", indica la sinopsis.

MÁS SERIES LLEGAN A HBO MAX

Los 'Thundercats' no será el único estreno relevante que tendrá HBO Max en junio, la plataforma contará con una nutrida oferta de series, películas e incluso anime.

En cuanto a series, HBO Max contará con el estreno de la Temporada 4 de 'Westworld', drama de ciencia ficción de Jonathan Nolan que ha capturado la atención del público desde su primera entrega.

En anime, llama la atención el estreno de las primeras dos temporadas de 'Fairy Tail', serie de la cual ya se sabía su llegada a HBO Max para mediados de 2022.

OTROS ESTRENOS ANIMADOS

El árbol familiar de Los Croods

El Pato Lucas en La Isla Fantastica

Las crónicas de Cucu

Let's Go Luna

Odo | Temporada 3

