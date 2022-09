Vince Gilligan y Rhea Seehorn volverán a trabajar juntos tras "Better Call Saul" en nuevo proyecto para Apple TV+ | Fuente: Apple TV+

Apple TV+ anunció un pedido directo de dos temporadas para "Untitled Vince Gilligan Project,” una nueva serie dirigida por Vince Gilligan, el aclamado creador de "Breaking Bad" y "Better Call Saul" y protagonizada por Rhea Seehorn, nominada a los Emmy 2022 por su papel en “Better Call Saul”.

Proveniente de Sony Pictures Television, la nueva serie marcará el primer proyecto de Gilligan luego de la creación de "Breaking Bad" y "Better Call Saul". También marca la segunda colaboración de Gilligan con la estrella de "Better Call Saul”, Seehorn, quien recientemente obtuvo una nominación al premio Emmy por su interpretación ampliamente celebrada en la serie.



"Después de quince años, pensé que era hora de tomarme un descanso de escribir antihéroes… ¿y quién es más heroica que la brillante Rhea Seehorn? Ya es hora de que tenga su propio programa y me siento afortunado de poder trabajar en él con ella”, dijo Gilligan.

“¡Y qué buena simetría reunirse con Zack Van Amburg, Jamie Erlicht y Chris Parnell! Jamie y Zack fueron las dos primeras personas en decir sí a 'Breaking Bad' hace tantos años. Han formado un gran equipo en Apple, y mis maravillosos socios de mucho tiempo en Sony Pictures Television y estamos emocionados de estar en el negocio con ellos”, comentó.





LO NUEVO DE VINCE GILLIGAN

Gilligan actuará como showrunner y productor ejecutivo. Jeff Frost y Diane Mercer también son productores ejecutivos, con Jenn Carroll produciendo para High Bridge Productions.

El "Proyecto Vince Gilligan sin título" es la última serie original de Apple de Sony Pictures Television, que se une a la exitosa serie dramática espacial "For All Mankind", que actualmente se encuentra en producción en su cuarta temporada; la muy esperada adaptación de la serie "Dark Matter". protagonizada por Joel Edgerton, quien también se desempeña como productor ejecutivo, y Jennifer Connelly; la ampliamente aclamada y exitosa serie de comedia de misterio y asesinato "The Afterparty" de los ganadores del Premio de la Academia, BAFTA y Globo de Oro Chris Miller y Phil Lord; y la próxima comedia " Platonic”, protagonizada por la nominada al premio Emmy Rose Byrne y Seth Rogen.

"BETTER CALL SAUL" PODRÍA TRIUNFAR EN LOS EMMY 2023

“Better Call Saul” fue una de las series más aclamadas para llevarse varios premios Emmy 2022, sin embargo, a pesar de ser una de las favoritas, se fue con las manos vacías y nadie pudo llevarse un galardón.

Sin embargo, hay posibilidades de que vuelva a ser nominada a los Emmy del próximo año. Como se recuerda, este año finalizó su sexta temporada donde vimos a Saul Goodman cerrar su universo después de 14 años en televisión.

En la historia de los Emmy, “Better Call Saul” tiene 46 nominaciones y nunca ha ganado una estatuilla siendo así “la mayor injusticia”, según sus seguidores. Si bien fue clara la furia de sus fans, se debe tener en cuenta que los seis episodios de la parte 2 de la temporada 6 sí entran en consideración para los Emmy 2023.

